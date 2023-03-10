Прокуратура обязала «АрселорМиттал Темиртау» вернуть потребителям 300 млн тенге за отопление

Прокуратурой города Темиртау проведен анализ в сфере теплоснабжения за период 2022-2023 годы. По результатам надзорный орган обязал «АрселорМиттал Темиртау» вернуть потребителям 300 млн тенге за отопление, сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

«Установлено, что с началом этого отопительного сезона ТОО “Окжетпес-Т” проводились ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау”, что приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан. Соответственно в таких случаях должен производиться перерасчет стоимости услуг за подачу тепла, однако монополистом это не сделано», - говорится в сообщении.

По акту надзора прокуратуры предприятием проведен перерасчет начисления за теплоснабжение 120 тысяч жителей на сумму более 300 млн тенге для (118 362 физических лиц и 1329 субъектов бизнеса).