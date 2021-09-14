Состояние оборудования ТЭЦ в Темиртау неудовлетворительное – министр энергетики

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев назвал неудовлетворительным техническое состояние оборудования ТЭЦ-2 в Темиртау, а темпы ремонта – слабыми, из-за чего есть риски перебоев с теплоснабжением, сообщает МИА «Казинформ».

«Акимату Карагандинской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля необходимо держать на особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в г. Темиртау. Неудовлетворительное техническое состояние и слабые темпы ремонтов основного оборудования ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» несут риски перебоев в теплоснабжении города Темиртау», – сказал Мирзагалиев на заседании правительства.

По словам министра, особого внимания также требует работа электростанции ГРЭС-1 ТОО BASSEL GROUP LLS», где с начала года произошло 4 аварийных отключения основного оборудования с полной остановкой работы электростанций.

«В Министерство энергетики продолжают поступать многочисленные жалобы от населения на деятельность ТОО «Шет Энерго», осуществляющей передачу и распределение электрической энергии потребителям Шетского района Карагандинской области. По результатам контрольных мероприятий в отношении ТОО «Шет Энерго» министерством были приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции», – отметил министр. Кроме того были направлены письма в Министерство национальной экономики и прокуратуру Карагандинской области по принятию мер реагирования к субъекту естественных монополий ТОО «Шет Энерго».