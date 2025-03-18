Алмасадам Саткалиев возглавил агентство по атомной энергии

До этого он был министром энергетики
Тамара Вааль, Астана, Власть
Алмасадам Саткалиев освобожден он должности министра энергетики и назначен главой вновь созданного в Казахстане агентства по атомной энергии. Соответствующий указ подписал во вторник президент Касым-Жомарт Токаев.
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