Алмасадам Саткалиев возглавил агентство по атомной энергии

Алмасадам Саткалиев освобожден он должности министра энергетики и назначен главой вновь созданного в Казахстане агентства по атомной энергии. Соответствующий указ подписал во вторник президент Касым-Жомарт Токаев.

Алмасадам Саткалиев родился в 1970 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «механик», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «магистр экономики», а также проходил программы в Назарбаев Университете, Высшей школе бизнеса, Стэнфордском университете.

В различные годы работал в компаниях «Казтрансойл», KEGOC, «Самрук-Казына», был председателем АО «Самрук-Энерго», управляющим директором по управлению активами АО «Самрук-Казына», председателем правления этого фонда, а с 4 апреля 2023 года был министром энергетики.