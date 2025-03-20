На возвращенные государству активы достроят Центр гематологии в Усть-Каменогорске

На это выделено более 33 млрд тенге
Для ввода в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из специального государственного фонда, сообщила пресс-служба кабмина.
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