На это выделено более 33 млрд тенге
На возвращенные государству активы достроят Центр гематологии в Усть-Каменогорске
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Для ввода в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из специального государственного фонда, сообщила пресс-служба кабмина.

«Общая стоимость проекта – 71,3 млрд тенге. На сегодня объект завершен на 78%. Возведен каркас, подведены наружные инженерные сети, подготовлены кровля, фасад, оконные блоки, частично выполнена внутренняя отделка», - сообщили в правительстве.

В медучреждении будет два корпуса – стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 места. В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики.

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