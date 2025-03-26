Реализация проектов по управлению отходами находится на крайне низком уровне, заявил Бектенов

Из 67 проектов по управлению отходами за год профинансировано только шесть, заявил в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Он считает, что это свидетельствует о слабой проработке со стороны акиматов.

«Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов, однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только шесть на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов», - заявил Бектенов.

При этом, по его информации, из сформировавшихся в регионах в 2024 году почти 5 млн тонн твердых бытовых отходов переработано и утилизировано порядка 26%. Кроме того, казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн промышленных отходов. Однако объем их переработки составляет всего 11%, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 70-80%.

«Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрения новых технологий», - считает премьер.

Как напомнил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, ранее правительство упростило требования по освобождению от уплаты утильсбора производителей и импортеров, имеющих собственную систему переработки отходов. Также в рамках работы по строительству мусороперерабатывающих заводов в крупных городах утвержден механизм льготного финансирования за счет утилизационного платежа в виде займов под 3% годовых сроком до 15 лет с каникулами по выплатам до двух лет.

«На сегодняшний день представленные акиматами 67 проектов на сумму 316,9 млрд тенге одобрены министерством экологии и НПП “Атамекен”, из них 43 проекта – по переработке отходов. Из 67 проектов девять проектов на сумму 47,3 млрд тенге одобрены Фондом развития промышленности, из них шесть проектов профинансированы “Жасыл даму” на сумму 4,1 млрд тенге», - признал министр.

Вместе с тем, заверил он, еще по трем проектам ведутся работы по заключению договоров для предоставления средств инвесторам и 15 проектов на сумму 39,9 млрд тенге находятся в финальной фазе рассмотрения в Фонде развития промышленности. А по остальным 43 проектам на 229,7 млрд тенге инвесторы отрабатывают замечания со стороны фонда.