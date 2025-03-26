Из 67 проектов га год профинансировано только шесть
Реализация проектов по управлению отходами находится на крайне низком уровне, заявил Бектенов
АРХИВНОЕ ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Из 67 проектов по управлению отходами за год профинансировано только шесть, заявил в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Он считает, что это свидетельствует о слабой проработке со стороны акиматов.

«Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов, однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только шесть на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов», - заявил Бектенов.

При этом, по его информации, из сформировавшихся в регионах в 2024 году почти 5 млн тонн твердых бытовых отходов переработано и утилизировано порядка 26%. Кроме того, казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн промышленных отходов. Однако объем их переработки составляет всего 11%, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 70-80%.

«Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрения новых технологий», - считает премьер.

Как напомнил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, ранее правительство упростило требования по освобождению от уплаты утильсбора производителей и импортеров, имеющих собственную систему переработки отходов. Также в рамках работы по строительству мусороперерабатывающих заводов в крупных городах утвержден механизм льготного финансирования за счет утилизационного платежа в виде займов под 3% годовых сроком до 15 лет с каникулами по выплатам до двух лет.

«На сегодняшний день представленные акиматами 67 проектов на сумму 316,9 млрд тенге одобрены министерством экологии и НПП “Атамекен”, из них 43 проекта – по переработке отходов. Из 67 проектов девять проектов на сумму 47,3 млрд тенге одобрены Фондом развития промышленности, из них шесть проектов профинансированы “Жасыл даму” на сумму 4,1 млрд тенге», - признал министр.

Вместе с тем, заверил он, еще по трем проектам ведутся работы по заключению договоров для предоставления средств инвесторам и 15 проектов на сумму 39,9 млрд тенге находятся в финальной фазе рассмотрения в Фонде развития промышленности. А по остальным 43 проектам на 229,7 млрд тенге инвесторы отрабатывают замечания со стороны фонда.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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