Порог для уплаты взносов ОСМС повысят с 1 января 2026 года – Минздрав

Повышение порога для уплаты взносов ОСМС с 10 до 50 минимальных заработных плат предусмотрено с 1 января 2026 года и затронет 508 тыс. человек, сообщила в среду в мажилисе в ходе презентации поправок в законодательство по вопросам обязательного социального медицинского страхования министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Новыми поправками в законодательство предлагается увеличить в пять раз верхний предел порога для уплаты взносов ОСМС: с 10 МЗП (около 85 тыс. тенге) до 50 МЗП (около 4,2 млн тенге).

«Эти изменения затронут около 9%, или 508 тыс. человек, всех наемных работников и их работодателей, так как на сегодняшний день высокооплачиваемые люди платят пропорционально меньше», - объяснила логику решения Альназарова.

В справочной информации, предоставленной пресс-службой ведомства, говорится, что система финансирования должна быть справедливой, соответственно, взносы должны быть равными, независимо от уровня дохода граждан.

«Например, для людей с зарплатой в 1 млн тенге предельный налог на доходы сотрудников с учетом 10 МЗП и установленной ставки взноса в ОСМС в 2% составит всего 1,7%, в то время как для людей с зарплатой 400 тыс. тенге ставка составит полные 2%. Это дает реальную ставку 0,4% для высокооплачиваемых работников.

В этом случае о соблюдении принципов социальной справедливости и равенства говорить невозможно», - считают в Минздраве.

Кроме того, отметила Альназарова, на втором этапе – с 2027 года – предусмотрено поэтапное увеличение ставки государственного взноса в систему ОСМС. Таким образом, Казахстан начнет возвращаться к первоначальной финансовой модели, установленной первой редакцией этого закона от 2015 года, которой ставка была установлена на уровне 7%, а теперь снижена до 2%.