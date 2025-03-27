В Казахстане с начала года статус кандаса получили более 2 тыс. этнических казахов

С начала 2025 года на историческую родину в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 2 185 этнических казахов, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Отметим, в феврале сообщалось, что статус кандаса в 2025 году получили 1 070 этнических казахов. А всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 150 тыс. этнических казахов.

Из прибывших в этом году в Казахстан кандасов 46,4% являются выходцами из КНР, 41% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,9% – из России, 1,6% – из Монголии, 2% – из других стран.

По состоянию на 1 марта, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,8%, несовершеннолетние – 30,8%, пенсионеры – 8,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16,8% имеют высшее образование, 30,7% – среднее специальное образование, 50,8% – общее среднее образование и 1,7% не имеют образования.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 84 кандасам, из них 56 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Квота на прием кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. Для расселения кандасов определены такие трудодефицитные регионы, как Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и область Абай.