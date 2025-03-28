В университете SDU открылся новый блок для исследований в сфере искусственного интеллекта

На территории SDU University в Каскелене открылся новый блок искусственного интеллекта SDU & Freedom Holding Corp. Он должен стать хабом для проведения исследовательских работ в сфере финтех-инноваций и смежных областях, а также площадкой для тематических мероприятий, конференций и семинаров.

Строительство нового блока полностью было проспонсировано Freedom Holding Corp. через специальный благотворительный фонд «Freedom Шапағат». Общая площадь нового блока составляет более 5,6 тыс. кв. м, и он является продолжением основного корпуса университета.

Корпус предназначен для студентов инженерных направлений, где они смогут осваивать инновационные методы работы с искусственным интеллектом и участвовать в разработке технологических проектов. В новом здании расположены лаборатории для развития технологий искусственного интеллекта и повышения финансовой грамотности. В новом блоке также создан интерактивный центр, где студенты смогут изучать основы инвестирования и трейдинга у экспертов Freedom Academy.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на церемонии открытия нового корпуса 28 марта отметил, что открытие отдельного блока искусственного интеллекта SDU University задает новую планку в области исследования, развития и применения этой технологии, а также имеет большое значение для экономики Казахстана.

«Наша поддержка этого проекта не просто инвестиция в инфраструктуру – это инвестиция в молодые таланты, которые завтра будут менять мир», - подчеркнул Турлов.

По словам ректора SDU University Алимжана Игенбаева, в настоящее время в университете обучается около 9 тысяч студентов, и возведение нового корпуса решает проблему нехватки учебных площадей.

Тимур Турлов уверен, что теперь у университета будет возможность принять еще тысячи студентов.

«Уже почти 30 лет мы готовим востребованных специалистов в сфере IT, инженерии, педагогики, права, социальных наук и бизнеса. Новый блок поможет студентам раскрыть свой потенциал и реализовать стартапы», – добавил ректор SDU Игенбаев.

На вопрос о том, почему Freedom Holding Corp. решил поддержать строительство блока SDU University, Турлов ответил, что SDU является хорошим примером некоммерческой частной организации с богатым IT-бэкграундом. По его словам, в Казахстане есть большие компетенции в области предиктивного искусственного интеллекта – это те технологии, которые сейчас создаются и развиваются, в том числе бывшими выпускниками этого университета.

«Мы очень надеемся, что студенты этого университета смогут полноценно реализовать себя и сделать большие научные открытия в анализе больших данных, в использовании предиктивного или даже генеративного искусственного интеллекта», - сказал Турлов.

Строительство нового блока университета SDU началось в марте 2024 года, и на него Freedom Holding Corp. выделил 1,8 млрд тенге.

Как подписант Глобального договора ООН Freedom Holding Corp. реализовал проект по строительству нового блока в SDU University в рамках достижения Цели устойчивого развития №4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».