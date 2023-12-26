​Группу сотрудников Наццентра экспертизы уволили после создания профсоюза

Руководство Национального центра государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) уволило 4 сотрудников за создание первичной профсоюзной организации. Она появилась в результате конфликта работодателя с работниками, за весь период которого были уволены около 60 человек, рассказал Власти юрист, председатель Отраслевого профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Андрей Ушаков.

По словам Ушакова, конфликт между руководством НЦГНТЭ и работниками предприятия продолжается около года. За весь 2023 год из-за ненадлежащего исполнения трудовых обязательств было уволено около 60 человек при численности штата предприятия в 150 человек.

По словам Ушакова, претензии в адрес работников в основном были необоснованными. По мере развития конфликта сотрудники НЦГНТЭ подавали в суд и добивались восстановления на рабочем месте.

5 декабря 6 сотрудников НЦГНТЭ создали первичную профсоюзную организацию для защиты прав работников. Она стала одним из двух филиалов республиканского «Отраслевого профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания».

«Работодатель отрицательно на это отреагировал и начал вызывать работников на разговор. В интернете появились записи одного из разговоров, где член руководства говорил, что профсоюз представляет угрозу национальной безопасности», — отметил Ушаков.

К сегодняшнему дню деятельность профсоюза была прервана из-за увольнения 4 из 6 работников, входивших в него. Среди них была председатель Елена Белозерова.

Угрозу об увольнении Белозерова получила 13 декабря, когда директор департамента правового обеспечения НЦГНТЭ вызвал ее с требованием написать объяснительную о создании профсоюза.

Однако причиной стал пресс-брифинг, который участники профсоюза провели 19 декабря в холе здания НЦГНТЭ во время обеденного перерыва. На нем они рассказывали о нарушениях прав работников и давлении на профсоюз.

Формальным основанием для увольнения председателя и еще двух членов профсоюза стало проведение пресс-брифинга в рабочее время и ненадлежащее использование системы Документолог. Четвертый участник был уволен за ненадлежащее исполнение трудовых обязательств.

«Неформально основанием была критика в адрес руководства. Работодатель был также возмущен тем, что профсоюз создали без согласования с ним», — пояснил Ушаков.

По словам юриста, увольнение председателя было незаконным, поскольку не былосогласовано с президиумом вышестоящего профсоюзного органа — алматинского филиала РОО «Отраслевой профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания». К этому руководство НЦГНТЭ обязывает 26 статья закона Республики Казахстан о профсоюзах.

Ушаков подчеркнул, что работа профсоюза работников НЦГНТЭ была прервана перед началом коллективных переговоров с работодателем.

Уволенные работники, по его словам, уже подали заявление в согласительную комиссию, после чего началась процедура обжалования приказов об увольнении.

«Я, как председатель вышестоящего профсоюзного органа, отправил письма в Генпрокуратуру, в Миннауки и высшего образования и в управление госинспекции труда. Комиссия из министерства должна приехать со дня на день и проверить все факты. Мы надеемся на торжество закона», — заключил юрист.

Власть обратилась за комментарием к руководству НЦГНТЭ, но в центре отказались отвечать сразу же, пообещав ответить лишь через неделю.

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (НЦГНТЭ) был создан в июле 2011 года. Организация на 100% принадлежит государству и подведомственна комитету науки министерства науки и высшего образования Казахстана. Она обеспечивает единство администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ.