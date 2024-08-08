Доля людей в возрасте от 60 лет достигнет почти 17%, что серьезно увеличит нагрузку на трудоспособное население
К 2050 возраст каждого шестого казахстанца будет превышать 60 лет
фото Жанары Каримовой

К 2050 возраст каждого шестого казахстанца будет превышать 60 лет. Доля людей в возрасте от 60 лет достигнет почти 17%, что серьезно увеличит нагрузку на трудоспособное население, к такому выводу пришли аналитики Ranking.kz.

Как пишут аналитики, рост ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане (в среднем до 75,09 года по итогам 2023 года) и увеличение населения привели к заметному увеличению количества пожилых граждан.

На начало 2024 года в Казахстане проживало более 2,7 млн человек в возрасте от 60 лет (13,6% всего населения). За год численность пожилых увеличилась на 4,2%, а в среднем за последние 10 лет — на 4,4% в год.

К 2050 году доля пожилого населения заметно возрастет — до 16,7% — ввиду увеличивающейся продолжительности жизни.

Старение населения в Казахстане ведет к снижению коэффициента потенциальной поддержки, который в международной практике рассчитывается как отношение численности людей трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) к численности людей в возрасте от 65 лет.

Соотношение трудоспособных и пенсионеров уменьшилось с 7,7 в 2012-м году до 5,49 в 2023. Согласно международным (ООН) и казахстанским (ЕНПФ) прогнозам, к 2050 году в Казахстане продолжится сокращение коэффициента потенциальной поддержки приблизительно до 4, что серьёзно увеличит нагрузку на трудоспособное население. Такая динамика ставит и вопрос устойчивости нынешней модели пенсионного обеспечения, подчеркивают аналитики.

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