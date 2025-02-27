Новую школу откроют в августе в Алматы

В Алматы к югу от Кульджинского тракта в рамках национального проекта «Комфортная школа» идет строительство новой школы на 2 тыс. мест. Завершить работы планируется в августе этого года, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

«В августе 2025 года завершатся работы по капитальному ремонту с сейсмоусилением школ №161 и №33. Стоимость реализации проектов составляет 2,3 млрд тенге. Для расширения действующих школ ведется строительство пристроек к трем школам. Пристройка на 300 мест к школе №35 будет завершена в июне, пристройку на 250 мест к школе №99 завершим в ноябре», - также сообщил Досаев.

Кроме этого, Назарбаев Интеллектуальная школа за счет собственных средств ведет строительство пристройки на 320 мест. Работы будут завершены в августе.

В мае этого года, по словам Досаева, начнется строительство дополнительного здания на 300 мест к школе №131, а в сентябре 2025 года – строительство частной школы на 1 200 мест в микрорайоне «Думан». Открыть эту школу планируется в августе 2026 года.

Вместе с тем до конца 2025 года планируется открыть 10 частных детских садов на 500 мест.

«В феврале начато строительство частного детского сада на 320 мест в микрорайоне «Думан-2». Срок завершения – февраль 2026 года. В апреле завершится капитальный ремонт с смейсмоусилением здания детского сада №195», - также сообщил Досаев.

В августе строительная компания BI Group в рамках социальной ответственности завершит строительство нового здания специализированного комплекса для детей-сирот «Жануя».