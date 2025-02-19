Десять государственных детских садов планируется построить в этом году в столице

Десять государственных детских садов планируют построить в Астане в этом году, сообщил на встрече с жителями Есильского района аким столицы Женис Касымбек.

С вопросом к акиму обратилась жительница Nova City и представитель объединения Menin Elim Dala Жанаргуль. В ее густонаселенном жилом массиве три года назад обсуждалось строительство государственного детского сада, и для этого было распоряжение изъять земли у частников. Тем не менее из-за большой цены, которую запрашивают владельцы земли, детский сад пока не был построен. По словам жительницы, маслихат в декабре не утвердил бюджет, так как нужны средства и на выкуп участков, и на строительство детсада.

Женис Касымбек отметил, что с 2017 года в городе ни один государственный детский сад не строился. В прошлом году городские власти начали их строительство, всего планируется десять проектов. В ближайшие три месяца будут сданы три из них: один строится по Айтеке би, еще один – в Пригородном, третий – в Алматинском районе, ожидается, что он примет детей уже в течение месяца.

«Планируем в этом году еще семь, в том числе в Уркере есть. По Nova City я проверю, если такие обещания были, постараемся в этом году начать», - сказал аким.

Касымбек также заверил, что под все детские сады земли забронированы и они не пойдут ни под какую другую застройку.