Увеличить минимальные резервные требования для банков планирует Нацбанк

Национальный банк планирует увеличить минимальные резервные требования для банков до 5% по тенге и до 15% по иностранным валютам. Соответствующие требования вступят в силу летом, сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

«(Минимальные резервные требования для банков предлагается увеличить до – В.) 5% по тенге, 15% по иностранным валютам. Это средний размер в нашем регионе. Сроки сильно регламентированы, как только закончим согласование. после этого опубликуем акт. До конца первого полугодия планируем все завершить, в июне или на месяц другой позже (изменения – В.) вступят в силу», - сказал Баймагамбетов.

Он напомнил, что сегодня минимальные резервные требования для банков в национальной валюте установлены в размере до 2%, а в иностранной валюте 1% и 3%, что ниже, чем в других странах региона. Поэтому Нацбанк предложил банкам поднять их «на сопоставимый уровень с банками региона».

В свою очередь председатель Нацбанка Тимур Сулейменов пояснил, что на сегодня в финансовой системе «очень много избыточной ликвидности» – профицит составляет около 8 трлн тенге. И чтобы эта денежная масса не ушла на другие рынки, ее «стерилизуют через депозитные аукционы и ноты Нацбанка – на этом банки и зарабатывают».

«Мы хотим эту возможность ограничить и сказать: “Да, вы будете зарабатывать, но часть из этих резервов вы будете держать в Нацбанке. По ним вы зарабатывать не будете”. Какой эффект это дает? Банки всегда находятся в поисках прибыли. Они будут вынуждены переключиться на другие инструменты для зарабатывания денег, а для банков это в первую очередь кредитование. Соответственно, снижение возможности для банков бесплатно зарабатывать на инструментах Нацбанка будет способствовать повышению кредитования, чего мы, собственно, и добиваемся», - объяснил Сулейменов.

Он признал, что банки «не аплодируют» такому решению. Но в данной ситуации это то решение, где «мы не должны приходить к абсолютному согласию». Потому что «общенациональные и государственные интересы, интересы заемщиков и в части инфляции преобладают».

«В этом отношении мы тверды в том, что МРТ будут изменены», - подчеркнул глава Нацбанка.

В результате, считают в Нацбанке, до конца года уже будет виден эффект: денежная масса сократится и, «возможно, будет какой-то разворот в сторону кредитования».