Частные медорганизации обязаны создавать мобильные бригады, заявила Альназарова

Частные медицинские организации должны организовать мобильные бригады, чтобы разгрузить скорую помощь, так как получают за это деньги от государства, заявила в среду журналистам в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Вообще для работы мобильных бригад, в 2024 году – это четвертая категория (которую планируется передать на уровень ПМСП – В.), изначально был запущен тариф 51 тенге, и этот тариф сохраняется. Другой вопрос, что частные организации, передавая этот вид деятельности в аутсорсинг скорой медицинской помощи, не занимались этим вопросом», - сказала Альназарова.

Однако, убеждена министр, раз у частных медорганизаций есть прикрепленное население, они вошли в реестр поставщиков медицинских услуг, взяли определенные объемы, соответственно, должны нести ответственность за это. Более того, дополнительно к подушевому нормативу они получают деньги из бюджета.

«Мы же хотим для населения качественную медпомощь. Со своей стороны мы дали доступ и государственным, и частным медорганизациям для организации медпомощи, в том числе на уровне поликлиник. Сегодня на уровне ПМСП более 60% поставщиков от общего количества – это частные медорганизации. Поэтому требования ко всем едины», - подчеркнула глава Минздрава.

Напомним, Минздрав предлагает обязать все организации первичной медико-санитарной помощи, вне зависимости от их формы собственности и численности прикрепленного населения, создавать мобильные бригады для обслуживания вызовов четвертой категории срочности в часы работы ПМСП (в будние дни – с 08:00 до 18:00, а по субботам – с 08:00 до 12:00). Сейчас система позволяет разворачивать отделения скорой помощи с расчетом одна бригада на 35 тыс. человек, с возможностью передачи этой услуги в аутсорсинг. Минздрав же предлагает сократить количество населения на одну бригаду до 25 тыс. человек.

Министерство обосновывает это тем, что «текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения СМП при организации ПМСП, а в результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности». По данным Минздрава, более 50% вызовов относятся к четвертой категории, и передача этой нагрузки на ПМСП позволит разгрузить бригады скорой помощи, чтобы те могли сосредоточиться на более срочных случаях.

24 октября в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» заявили, что ПМСМ не смогут выполнить обязательства, которые хочет внедрить Минздрав, потому что у них нет на это денег. В НПП дали отрицательное экспертное заключение по предлагаемым нововведениям.