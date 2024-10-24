У медучреждений нет денег на мобильные бригады для разгрузки скорой помощи, заявили в нацпалате предпринимателей

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» на совещании накануне обсудили предложения министерства здравоохранения обязать все организации первичной медико-санитарной помощи создать мобильные бригады, чтобы разгрузить скорую помощь. Нововведения затронут как частные, так и государственные медицинские организации. В нацпалате заявили, что ПМСП не смогут выполнить эти обязательства.

Председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения Гульнара Кулкаева заявила, что организации ПМСП за обслуживание четвертой категории получают 51 тенге на одного прикрепленного жителя ежемесячно.

«При этом многие организации, а по городу Астана это половина, работают на аутсорсинге со скорой помощью», - добавила она.

В Минздраве считают, что обязательное создание мобильных бригад в ПМСП станет стимулом для сокращения количества вызовов скорой помощи, а это, в свою очередь, позволит участковым врачам уделять больше времени на диспансерные наблюдения и патронажи.

Однако управляющий директор – директор департамента медицинских услуг НПП Назгуль Кабдрахманова заявила, что из-за задолженности, внедрения профессиональной ответственности врачей, маркировки лекарств и пилотного проекта Face ID, а также других требований введение обязательства в отношении ПМСП по созданию как минимум одной мобильной бригады на каждые 25 тыс. человек невозможно, особенно для небольших медорганизаций без дополнительной финансовой поддержки, так как нынешний тариф очень низкий.

«Предлагаемая редакция сломает сформированную и слаженную работу текущей системы скорой медицинской помощи. Поэтому предлагается на сегодня сохранить действующий механизм и в дальнейшем концептуально пересмотреть подходы оказания скорой медицинской помощи с учетом региональных особенностей», - сказала Кабдрахманова.

В итоге национальная палата предпринимателей «Атамекен» дала отрицательное экспертное заключение по предлагаемым нововведениям Минздрава.

В сентябре Минздрав опубликовал на сайте «Открытые НПА» поправки в правила оказания скорой медицинской помощи, которыми предусматривается «передача вызовов четвертой категории срочности в организации ПМСП только в часы работы ПМСП». Минздрав предлагает обязать все организации первичной медико-санитарной помощи, вне зависимости от их формы собственности и численности прикрепленного населения, создавать мобильные бригады для обслуживания вызовов четвертой категории срочности в часы работы ПМСП (в будние дни – с 08:00 до 18:00, а по субботам – с 08:00 до 12:00). Сейчас система позволяет разворачивать отделения скорой помощи с расчетом одна бригада на 35 тыс. человек, с возможностью передачи этой услуги в аутсорсинг. Минздрав же предлагает сократить количество населения на одну бригаду до 25 тыс. человек.

Министерство здравоохранения обосновывает предложенные изменения тем, что «текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения СМП при организации ПМСП, а в результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности». По данным Минздрава, более 50% вызовов относятся к четвертой категории, и передача этой нагрузки на ПМСП позволит разгрузить бригады скорой помощи, чтобы те могли сосредоточиться на более срочных случаях.

Проект приказа находился на обсуждении до 8 октября.

Напомним, к первой категории срочности вызовов относится состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу его жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи; ко второй – представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи; к третьей – состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи; к четвертой – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.