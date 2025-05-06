Авиакомпания Qazaq Air сменит название на VietJet Kazakhstan. Как сообщает Kazinform , соответствующее соглашение было подписано на казахстанско-вьетнамском деловом круглом столе в Астане во вторник.

Как отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, сделка совершена в рамках комплексного плана приватизации.

«Мы высоко ценим намерение Sovico Group и VietJet Air участвовать в управлении и операционной деятельности Qazaq Air под новым брендом VietJet Kazakhstan. Расширение маршрутной сети в регионе укрепит транспортную связанность и создаст новые точки экономического роста», - добавил Жакупов.

Он уточнил, что все отлагательные условия сделки исполнены, оплата получена, а акции переданы на лицевые счета инвестора.

Жакупов также добавил, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для новых совместных проектов и продолжения сотрудничества между бизнесом Вьетнама и Казахстана.

«Самрук-Казына» и вьетнамская Sovico Group, которой принадлежит вьетнамская авиакомпания VietJet, объявили о планах купли-продажи Qazaq Air прошлой весной. В декабре 2024 года фонд подписал договор купли-продажи авиакомпании с консорциумом компаний, в который вошла вьетнамская Sovico Group. Финансовые детали сделки не раскрывались, сообщалось только, что инвесторы обязались «в течение нескольких лет» увеличить парк авиакомпании на 20 самолетов Boeing 737 Max или Airbus A321.

Сторонами сделки в сообщении были названы сам фонд, а также консорциум в составе Central Asia Aviation Holdings Limited (входит в группу вьетнамского конгломерата Sovico Group JSC) и Kazasia Holdings Limited, полностью казахстанская компания, которая была выдвинута Sovico Group JSC для создания партнерства и совместного управления Qazaq Air вместе с фондом «Самрук-Казына».

При этом у «Самрук-Казына» остается доля в 49% авиакомпании. В течение следующих пяти лет в рамках Опционного соглашения фонд сможет продать оставшиеся акции авиакомпании местному инвестору или консорциуму, соответствующему строгим критериям национального владения, независимости и репутации.

Ранее в «Самрук-Казына» говорили о том, что обязательным условием сделки по Qazaq Air является погашение долга авиакомпании в размере 38 млрд тенге.