В Алматы с 1 мая заработают фонтаны

С 1 мая в Алматы начнется сезон фонтанов, который продлится до 1 октября, сообщила пресс-служба акимата города.

По информации акимата, фонтаны будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00. При этом эксплуатация фонтанов при температуре ниже +5°C запрещена.

«В текущем сезоне будет запущено 56 коммунальных фонтанных комплексов, из них 11 “сухих”. Заблаговременно, с началом весеннего периода, специалисты провели комплексную подготовку фонтанов: очистку чаш и прилегающей территории, обеззараживание воды с использованием хлора и сульфата меди, покраску и ремонт оборудования, а также проверку всех инженерных систем», - отметили в акимате.

Вместе с тем идет масштабная реконструкция четырех центральных фонтанов: Восточного и Западного у здания акимата, фонтана на площади Республики и фонтана у театра имени Г. Мусрепова. Сейчас ведутся демонтажные работы, а полностью завершить реконструкцию и благоустройство прилегающих территорий планируется в октябре.

«После обновления эти фонтаны станут современными, безопасными и комфортными зонами отдыха для горожан и гостей мегаполиса», - обещают в акимате.

Также рассматривается вопрос проведения текущего ремонта шести фонтанов города, но каких именно, в акимате Алматы не уточнили.