Зеленский готов встретиться с Путиным в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путным в Стамбуле 15 мая и ожидает прекращения огня с понедельника, 12 мая.

«Начиная с завтрашнего дня, мы ждем прекращения огня. Полное и безоговорочное прекращение огня, которое продлится достаточно долго, чтобы обеспечить необходимую основу для дипломатии, могло бы значительно приблизить мир», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина давно это предлагала, и «России в любом случае придется прекратить эту войну».

«Мы неоднократно слышали от наших партнеров, что они готовы ужесточить санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Время покажет. У нас в Украине нет никаких проблем с переговорами, мы готовы к любому формату», - отметил Зеленский, добавив, что будет ждать, что Путин приедет в Турцию 15 мая.

Президент Украины выразил надежду, что «на этот раз Путин не будет искать оправданий, почему он “не может” приехать».

«Мы готовы поговорить, чтобы положить конец этой войне», - отметил он.

Как сообщает Русская служба ВВС, незадолго до заявлений украинского президента президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции: «Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это, незамедлительно».

Трамп считает, что Украина и Россия на этой встрече «смогут определить, возможна ли сделка».

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье отверг предложение стран Запада о 30-дневном перемирии в Украине и предложил Киеву вернуться к прямым переговорам уже на следующей неделе. Путин заявил, что переговоры могут возобновиться уже 15 мая в Стамбуле «без предварительных условий». Он не исключил, что «во время переговоров удастся договориться о новом перемирии».

В субботу лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Польши и Украины предложили Москве объявить 30-дневное перемирие с 12 мая. Оно стало бы продолжением объявленного ранее в одностороннем порядке Москвой трехдневного прекращения огня.