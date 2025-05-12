Из них большую часть выделил «Казахмыс»
На сохранение озера Балхаш направят более $6,5 млн
Балхаш. Фото Ирины Адамович

Тамара Вааль, Астана, Власть

Французское агентство развития выделило грант в размере 1,35 млн евро (более $1,5 млн) на разработку мастер-плана по сохранению озера Балхаш, а корпорация «Казахмыс» - $5 млн на сохранение экологической системы озера. Как сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в 2028-2029 годах Казахстан получит четкий план по сохранению озера Балхаш.

По данным Нуржигитова, в 2024 году Минводы заключило меморандум с Французским агентством развития о выделении гранта в размере 1,35 млн евро на разработку мастер-плана по сохранению озера Балхаш. Деньги уже выделены и подписано генеральное соглашение.

«Французская компания разрабатывает мастер-план озера Балхаш совместно с нашими научными-техническими университетами. Кроме того, “Казахмыс” выделил $5 млн для реализации этого мастер-плана. В 2028-2029 году предусматривается завершение всех работ», - подчеркнул глава Минводы.

В итоге, отметил он, министерство получит мастер-план, в котором будет «четко расписано», что «нужно делать до 2040 года, чтобы сохранить это озеро».

Кроме того, сообщил Нуржигитов, у министерства есть договоренности с правительством Японии о предоставлении порядка $2 млн на реализацию проекта по улучшению мер по борьбе с наводнениями путем комплексного управления дамбами в Казахстане, соглашение с Исламским банком развития о технической помощи в размере $3,5 млн на изучение, оценку проблем водных/речных бассейнов для КазНИИВХ, техническое оснащение РГП «Казводхоз» и оценку внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра.

Напомним, для разработки мастер-плана необходимо провести изучение и анализ по всем ключевым направлениям – от водных и экологических вопросов до энергетики, сельского хозяйства и социально-экономического развития в Иле-Балхашском регионе. Исследование Иле-Балхашского бассейна будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами

Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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