Токаев подписал закон, предусматривающий строительство ветропарков в Жамбылской области

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции».

Напомним, консорциум из арабских инвесторов и казахстанских компаний построят в Жамбылской области две ветровые электростанции мощностью более 1 ГВт. Для этого акимат области предоставит в аренду земельный участок, а правительство обязуется не строить рядом объекты, которые могут повлиять на поток ветра.

Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт. Это позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать ее в сеть в моменты пиковой нагрузки.

Соглашением определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты. Среди них – ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2), производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны, а также обеспечение энергетической безопасности страны и другие.

Реализация проекта позволит создать около 100 постоянных рабочих мест, 1 тыс. временных рабочих мест, привлечет порядка $1,4 млрд инвестиций и позволит выработать дополнительные 3,4 млрд кВтч «зеленой» энергии.