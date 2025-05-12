Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана, признанная Казахстаном экстремистской организацией, заявила о самороспуске на 12-м съезде. В партии было решено, что борьба повстанцев привела к возможности решения «курдского вопроса» посредством демократических механизмов, сообщают ряд СМИ, близких к организации.

«Борьба РПК разрушила политику отрицания и уничтожения, направленную против нашего народа, и привела курдский вопрос к точке, где он может быть решен посредством демократической политики, таким образом выполнив свою историческую миссию», - говорится в заявлении партии.

Ранее, в феврале этого года, лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий с 1999 года пожизненное заключение в Турции, призвал сторонников прекратить вооруженную борьбу и начать участие в демократизации турецкой политической системы и полной интеграции в нее.

Рабочая партия Курдистана образовалась в 1970-1980 годах на фоне притеснений курдского меньшинства в Турции. Боевые формирования партии стремились к независимости курдских регионов и организовывали вооруженные налеты и террористические акты на территории Турции. В результате этих столкновений погибло до 40 тыс. человек и было разрушено около 4 тыс. курдских деревень.

Со временем активность РПК была подавлена в Турции, а арена действий переместилась на территории северного Ирака (Иракский Курдистан) и северной Сирии (Сирийский Курдистан). Так, РПК сыграла весомую роль во время гражданской войны в Сирии в 2011 году. Тогда на территории Сирийского Курдистана образовывалось местное курдское автономное самоуправление Рожава.