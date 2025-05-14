Из-за угрозы санкций Евразийский фонд стабилизации преобразуют в отдельную организацию, а финансирование проектов и программ будет в национальных валютах. Эти нормы предусмотрены в законопроекте «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года», который в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис.

«Рассматриваемый протокол предполагает преобразование Евразийского фонда стабилизации и развития в полноценную самостоятельную международную организацию. (Также предусматривается – В.) открытие штаб-квартиры в Астане, использование национальных валют для финансирования проектов и программ, предоставление технического содействия и использования траст-фондов, проведение для стран-членов фонда системного макроэкономического мониторинга», - перечислил вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

В заключении профильного комитета мажилиса отмечается, что целесообразность переформатирования фонда обосновывается необходимостью разделения санкционных рисков Евразийского банка развития и ЕФСР, который на сегодня управляет средствами фонда. Кроме того, будут разделены миссии ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации, которые должны будут использовать отличные друг от друга процедуры и политики.

Напомним, Евразийский фонд стабилизации и развития действует при Евразийском банке развития. Учредителями фонда являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. А основными донорами являются Казахстан и Россия.

В середине января 2023 года сообщалось, что Россия перераспределила часть доли в ЕАБР между Казахстаном и другими акционерами, чтобы избежать санкций. А в апреле того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соглашение по перераспределению долей в уставном капитале банка. В итоге доля Казахстана увеличилась на 4,3% - с 32,99% до 37,29 %.

В 2022 году Европейский союз в рамках санкций заблокировал свыше $400 млн в ЕАБР.