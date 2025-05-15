Судья призвал воздержаться от критики до вынесения приговора по делу об убийстве Шерзата Полата

На заседании 15 мая судья Ержан Жанузақов, рассматривающий дело об убийстве Шерзата Полата, призвал блогеров и пользователей соцсетей воздержаться от необоснованной критики и высказывания субъективного мнения до вынесения приговора.

«В социальных сетях блогеры и другие пользователи, не имеющие никакого отношения к рассматриваемому делу, высказывают личное мнение о ходе следственных действий и судебного разбирательства, давая субъективные оценки. В связи с этим напоминаем, что, согласно пункту 1 статьи 75 Конституции Республики Казахстан, осуществление правосудия осуществляется только судом, и любое вмешательство в этот процесс недопустимо, а за его нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с законом», - сказал Жанузаков.

Он также добавил, что до вынесения приговора и вступления его в законную силу не допускается правовая интерпретация судебного процесса, тем более предоставление правовых оценок.

«До вынесения приговора недопустимо оказывать давление на суд, а также высказывать необоснованную и беспочвенную критику. Запрещено распространять субъективные мнения, касающиеся рассматриваемого дела. В отдельных случаях это может быть расценено как давление на суд. В этой связи призываем блогеров и других пользователей социальных сетей воздержаться от провокационных действий», - предупредил судья.

Жанузаков напомнил, что сейчас дело находится на стадии судебного следствия, и решение будет принято только на основании объективных и неопровержимых доказательств.

«Судья, рассматривающий дело, должен быть независимым и объективным, не иметь личной заинтересованности в его исходе и не поддаваться влиянию заинтересованных сторон. Суд действует исключительно на основе закона», - сказал он.