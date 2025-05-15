Он предупредил, что такие действия могут быть расценены как давление на суд
Судья призвал воздержаться от критики до вынесения приговора по делу об убийстве Шерзата Полата
Судья Ержан Жанузаков, фото Верховного суда

На заседании 15 мая судья Ержан Жанузақов, рассматривающий дело об убийстве Шерзата Полата, призвал блогеров и пользователей соцсетей воздержаться от необоснованной критики и высказывания субъективного мнения до вынесения приговора.

«В социальных сетях блогеры и другие пользователи, не имеющие никакого отношения к рассматриваемому делу, высказывают личное мнение о ходе следственных действий и судебного разбирательства, давая субъективные оценки. В связи с этим напоминаем, что, согласно пункту 1 статьи 75 Конституции Республики Казахстан, осуществление правосудия осуществляется только судом, и любое вмешательство в этот процесс недопустимо, а за его нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с законом», - сказал Жанузаков.

Он также добавил, что до вынесения приговора и вступления его в законную силу не допускается правовая интерпретация судебного процесса, тем более предоставление правовых оценок.

«До вынесения приговора недопустимо оказывать давление на суд, а также высказывать необоснованную и беспочвенную критику. Запрещено распространять субъективные мнения, касающиеся рассматриваемого дела. В отдельных случаях это может быть расценено как давление на суд. В этой связи призываем блогеров и других пользователей социальных сетей воздержаться от провокационных действий», - предупредил судья.

Жанузаков напомнил, что сейчас дело находится на стадии судебного следствия, и решение будет принято только на основании объективных и неопровержимых доказательств.

«Судья, рассматривающий дело, должен быть независимым и объективным, не иметь личной заинтересованности в его исходе и не поддаваться влиянию заинтересованных сторон. Суд действует исключительно на основе закона», - сказал он.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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