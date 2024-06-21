С начала года на рынках Алматы выявили 213 фактов превышения цен на социально значимые товары

С начала года на рынках Алматы выявлено 213 фактов превышения 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, в результате чего составлено 198 административных протоколов, исключены 25 неэффективных посредников, сообщает пресс-служба акимата города.

Членами региональной комиссии, куда входят представители местных, центральных, правоохранительных органов и палаты предпринимателей Алматы, были проверены цены на рынках «Турксиб», «Арыстан», «Сары-Арка», «Тау-Самалы», «Зеленый базар», «Тастак», «Ак-Булак», «Барыс-4» и другие.

«В частности, в ходе проверки рынка «Барыс-4», Региональной комиссией выявлены факты нарушения законодательства в деятельности 54 предпринимателей, из которых 29 привлечены к ответственности по ст. 193 КоАП РК за реализацию товаров без указания цен, остальные 25 по ст. 204-4 КоАП РК за превышение 15%-ной торговой надбавки на СЗПТ», - поясняется в сообщении.

В конце прошлого года министерство торговли сообщало, что постепенно откажется от регулирования цен на некоторые социально значимые продовольственные товары.