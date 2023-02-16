Прокуратура Алматы обратилась в суд о возврате в юрисдикцию Казахстана контроля над активами Jusan

Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции (группа Jusan), сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе анализа банковского сектора на предмет хищений и вывода капиталов была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы Jusan.

«Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации», - отметили в Генпрокуратуре.

Так, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», владельца группы Jusan, приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd. Эти действия, по мнению Генпрокуратуры, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan». Кроме того, 3 февраля этого года в генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств.

«Таким образом, целью органов прокуратуры является исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan. При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка. Независимо от исхода дела, Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме», - заверили в Генпрокуратуре.

Между тем сам банк быстро отреагировал на заявление Генпрокуратуры и разослал сообщение, в котором заверяет, что возврат активов не касается самого Jusan Bank.

«Пресс-служба Jusan Bank сообщает, что банк продолжает работу в штатном режиме, все обязательства перед клиентами исполняются. В ответ на множество обсуждений, часто некорректных комментариев и домыслов на тему возврата активов в Республику Казахстан, стоит отметить, что они не касаются непосредственно самого банка. Банк и все связанные с ним активы находятся в Казахстане, работают и оперируют на благо экономики РК», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отмечают, что Jusan Bank является одним из самых финансово устойчивых банков страны и исполняет все требования регулятора, а текущие показатели банка значительно превышают уровень пруденциальных нормативов, что говорит о высоком финансовом здоровье. Активы Jusan Bank превышают 2,8 трлн тенге, из которых 1,5 трлн тенге составляют ликвидные активы, покрывающие средства клиентов в полном объеме. Чистая прибыль банка за прошлый год составила 82,5 млрд тенге, ссудный портфель составляет 0,9 трлн тенге, уровень кредитного риска находится на низком уровне, а собственный капитал банка составляет 542 млрд тенге. При этом банк имеет запас капитала в размере 367 млрд тенге.

«Устойчивость и растущие ключевые показатели финансового здоровья банка способствуют успешному и своевременному возврату государственной поддержки, оказанной в свое время проблемным Цеснабанк и АТФбанк», - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса подозревают правительство, Национальный банк и руководство Jusan Bank в сговоре, который привел к миллиардным хищениям государственных средств и получению прибыли свыше $1,3 млрд Jusan Technologies. В этом вопросе они попросили разобраться генерального прокурора Берика Асылова и председателя агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. В частности, депутаты заявили, что по-прежнему нераскрытыми остаются данные об эффективности кредитования банками реальной экономики и целевому использованию ими 9 трлн тенге оказанной государством финпомощи, включая последнее поглощение маленьким Jusan Банк двух больших банков: «Цесна» и АТФ. Депутатов интересует доход частых банков от временной помощи государства, если от займов вместе с активами растут также и обязательства. То есть никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявлял на это, что все меры поддержки банкам второго уровня были оказаны, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить сохранность депозитов населения и бизнеса. Что касается Jusan Bank, по его словам, в настоящее время идет анализ ситуации, чтобы вернуть средства, ранее выданные в виде господдержки.