Жители поселка Аксу два года просят власти открыть аптеку

Два года назад в поселке Аксу Акмолинской области перестала работать единственная аптека, принадлежавшая частному предпринимателю. С тех пор жители и активисты ведут переговоры с департаментом здравоохранения, министерством здравоохранения, а недавно написали обращение в администрацию президента с просьбой наладить работу аптеки в поселке, занимающемся добычей золота.

После того, как в течение двух лет госорганы пытались решить этот вопрос, активист Артем Сочнев запустил на YouTube административно-процедурно процессуальный сериал “Обращение в государственные органы”. Суть сериала – показать как госорганы реагируют на обращения граждан.

Первый выпуск посвящен тому, как государство в течение двух лет не может открыть аптеку в поселке, в котором добывают золото и складируют урановые хвосты. В 12-минутном видео Сочнева видно, как чиновники периодически обсуждают эту проблему, но не могут ее решить.

Кроме того, жителей Степногорской агломерации, к которой относится и Аксу, беспокоит состояние единственной государственной больницы в Степногорске, которая была построена еще в 1984 году, - в ней было закрыто легочно-терапевтическое отделение, что странно для района, в котором работают шахтеры. В больнице были многочисленные скандалы, связанные с задержкой выплат персоналу и состоянием больницы. Запускался даже сбор финансовой помощи больнице. Был даже период, когда государственную больницу возглавляла местный депутат, у которой была своя собственная частная клиника.