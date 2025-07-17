Сроки благоустройства проспекта Достык в Алматы перенесены

Работы по благоустройству проспекта Достык от проспекта Абая до проспекта аль-Фараби начаты 11 июля, срок завершения – семь месяцев, следует из информации акимата Алматы.

По данным акимата, заключение госэкспертизы было получено 27 марта, но договор с подрядчиком – ТОО «KDC Construction» подписали только 4 июня, а работы подрядчик начал 11 июля.

В рамках проекта по благоустройству по проспекту Достык обновят тротуары, разобьют сквер, установят спортивные площадки и малые архитектурные формы, также предусмотрено озеленение, расширение пешеходной зоны и организация упорядоченных парковок.

«Ранее участок проспекта отличался однообразными и узкими тротуарами, хаотичной парковкой, неухоженными зелеными зонами и отсутствием велоинфраструктуры. Как отмечают специалисты, территория нуждалась в переосмыслении и комплексном обновлении», - отметили в акимате.

Работы охватят площадь 4,18 га, из них площадь озеленения составит – более 17,8 кв. м, а протяженность реконструируемого участка – 1,5 км.

Аким города Дархан Сатыбалды поручил обеспечить соблюдение сроков и проектных стандартов.

Ранее, в мае, прежний аким Ерболат Досаев на встрече с населением говорил, что благоустройство проспекта Достык и улицы Пушкина по принципу «от фасада до фасада» завершится в ноябре.

В феврале Досаев на встрече с жителями Медеуского района говорил, что в мае начнется масштабная работа по комплексному благоустройству «от фасада до фасада» проспекта Достык от улицы Курмангазы до проспекта Аль-Фараби и улицы Пушкина от проспекта Райымбека до улицы Гоголя. На благоустройство будет потрачено из бюджета 1,9 млрд и 2,6 млрд соответственно. В рамках этих проектов будет обновлено дорожное покрытие, обустроены велодорожки, спортивные и прогулочные зоны, проведено комплексное озеленение. По словам Досаева, завершить благоустройство улиц планируется до конца этого года.

Ранее работы обещали начать в марте, а общий бюджет на благоустройство заявлялся в 3,7 млрд тенге.

Теперь же на благоустройство проспекта Достык указана сумма в 2,35 млрд тенге.