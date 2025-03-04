Центр развития педагогической науки создадут в Казахстане

Он станет площадкой для научных исследований
В Алматы по итогам республиканской научно-практической конференции между КазНУ им. Аль-Фараби и Национальной академией образования имени И. Алтынсарина подписан меморандум о сотрудничестве, который предполагает создание Центра развития педагогической науки, сообщила пресс-служба министерства просвещения.
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