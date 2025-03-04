Центр развития педагогической науки создадут в Казахстане

В Алматы по итогам республиканской научно-практической конференции между КазНУ им. Аль-Фараби и Национальной академией образования имени И. Алтынсарина подписан меморандум о сотрудничестве, который предполагает создание Центра развития педагогической науки, сообщила пресс-служба министерства просвещения.

Как отметили в ведомстве, центр займется исследованиями в области педагогики на всех уровнях образования.

«Центр развития педагогической науки позволит системно развивать исследования в этой области, укреплять научный потенциал учителей и повышать уровень подготовки будущих специалистов», - заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

По его данным, в прошлом году доля учителей, занимающихся научными исследованиями, выросла в 1,6 раза, а число магистров среди педагогов достигло 27,9 тыс. человек.