Также поручено повысить эффективность системы ОСМС
Токаев поручил Минздраву до конца года завершить строительство сельских больниц
фото Данияра Мусирова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову, которая доложила о текущей ситуации в системе здравоохранения и перспективных задачах на предстоящий период.

По информации Альназаровой, по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни достигла 75,4 года, а за первое полугодие 2025 года общая смертность снизилась на 3%.

Также министр доложила, что, по сравнению с предыдущим годом, показатель дефицита врачей снизился на 19%, средних медицинских работников – на 7%, врачей в сельской местности – на 16%.

В целом она рассказала о работе по повышению эффективности деятельности первичного звена, реализации концепции «Доступная поликлиника» и расширению доступности скрининга, о мерах по повышению экономической и физической доступности медикаментов, усилению контроля за оборотом лекарственных средств и о мерах по защите медицинских работников.

Глава государства в свою очередь поручил до конца года завершить строительство сельских объектов первичного звена в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», повысить эффективность системы обязательного медицинского страхования, принять меры для развития отечественного производства критически важных лекарственных препаратов и продолжить работу по повышению качества и доступности медицинской помощи.

