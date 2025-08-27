В музее проводят ремонт
Музей Кастеева в Алматы закроют до декабря
фото Жанары Каримовой

Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева будет закрыт до декабря в связи с ремонтом, сообщается на странице музея в Instagram.

«Данные меры направлены на повышение качества обслуживания и создание более комфортных условий для наших гостей», - говорится в сообщении.

На сайте музея ранее было указано, что он закрыт до 5 сентября.

