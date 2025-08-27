Музей Кастеева в Алматы закроют до декабря

В музее проводят ремонт
Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева будет закрыт до декабря в связи с ремонтом, сообщается на странице музея в Instagram.
