В Бейнеу работники КТЖ заявляют о давлении и угрозах

Работники Бейнеуской дистанции пути «Қазақстан темір жолы» заявили о давлении и угрозах. Пресс-служба КТЖ заверяет, что ситуация носит «бытовой характер».

«22 октября 2025 года в учреждении Бейнеу ПЧ-12 начальник Ерназар Изтурганов (директор Мангистауского отделения магистральной сети КТЖ – В.) провел собрание с членами профсоюза по вопросам зимней одежды и других условий труда. На это собрание Ерназар Изтурганов привел с собой двух незнакомых мужчин. После собрания на территории ПЧ-12 эти двое угрожали членам профсоюза, вмешивались в вопросы, поднятые на собрании, запугивали и провоцировали конфликт», - говорит один из рабочих в своем видеообращении, опубликованном на YouTube канале «Басе».

Он подчеркивает, что эта ситуация повторяется уже в третий раз, и потребовал отставки директора Ерназара Изтурганова.

Рабочие предупредили, что «в случае продолжения угроз, запугиваний, а также преследований и давления со стороны руководства» они будут вынуждены приостановить работу.

В пресс-службе главной транспортной прокуратуры сообщили, что центральный аппарат компании проводит разъяснительную работу и проверку действий руководителя. Там также подчеркнули, что рабочий процесс не приостанавливался, ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

В пресс-службе «Қазақстан темір жолы» заявили, что «ситуация носит внутренний, бытовой характер и связана с недопониманием между отдельными сотрудниками и руководством регионального подразделения».

Также сообщается, что в целях объективного и всестороннего изучения обстоятельств в регион будет направлена рабочая группа центрального аппарата КТЖ и филиала «Дирекция магистральной сети». Специалисты проведут служебную проверку и дадут оценку изложенным в обращениях фактам.

«Руководство компании держит ситуацию на контроле. По итогам проверки будут приняты соответствующие организационные решения в строгом соответствии с трудовым законодательством и внутренними нормативными актами», - говорится в сообщении компании.