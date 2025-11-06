75% покрытия сетью 5G к 2027 году ожидается только в Алматы, Астане и Шымкенте

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития в ответ на запрос «Власти» сообщило, что покрытие 75% сетью 5G к 2027 году планируется лишь в трех крупнейших городах страны – Алматы, Астане и Шымкенте. Для областных центров показатель будет 60% к концу 2027 года.

«В рамках реализации государственной программы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры министерство ведет поэтапное внедрение сетей пятого поколения (5G). На данный момент сети 5G уже доступны в 20 городах областного и республиканского значения. Далее до 2027 года будут проводиться работы по расширению покрытия», - сообщили в ведомстве.

В ответе министерства на запрос говорится, что 75% покрытия планируется достичь только в Алматы, Астане и Шымкенте. На сегодняшний день эти города обеспечены сетью 5G примерно на 60% территории.

В остальных 17 городах областного значения — Конаеве, Кокшетау, Ақтобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Таразе, Талдыкоргане, Уральске, Қарағанде, Костанае, Кызылорде, Акау, Павлодаре, Петропавловске, Туркестане, Семее и Жезказгане – текущее покрытие оценивается примерно в 40%, и к концу 2027 года планируется расширение до 60%.

В министерстве отметили, что по мере расширения инфраструктуры количество базовых станций 5G до конца 2025 года достигнет 3 527, чтобы обеспечить стабильное покрытие и доступ к сетям нового поколения. Основные работы сосредоточены в районах с высокой плотностью населения, с социальными и транспортными объектами, а также в деловых центрах.

Согласно данным операторов связи, доля пользователей с 5G-совместимыми устройствами в сетях Kcell/Аctiv выросла с 38% в 2024 году до 50% в 2025 году, из которых 73% уже активно используют 5G. На сегодняшний день сеть оператора охватывает около 50% территории страны и 45% городского населения.

В свою очередь в Tele2/Altel сообщили, что сеть нового поколения доступна более чем для 3 млн пользователей, а к 2030 году число абонентов вырастет до 6 млн.

Компания Beeline в ответе на запрос «Власти» ранее сообщила, что не планирует внедрение 5G и продолжит развивать сеть LTE, улучшая качество мобильного интернета по всей стране.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев во время заседания правительства в конце октября заявил, что к 2027 году сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения с покрытием от 60 до 75%.