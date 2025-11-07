Air Astana подписала контракт с Boeing на поставку новых самолетов B787-9 Dreamliner

Авиакомпания Air Astana объявила о подписании контракта с компанией Boeing на поставку до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner.

«Это крупнейший заказ, когда-либо размещенный авиакомпанией, который включает пять подтвержденных позиций, пять опционов и пять прав на покупку. Сделка одобрена советом директоров, и в настоящее время компания завершает выполнение необходимых корпоративных процедур», - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что этот заказ дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9 в 2026-2027 годы, что увеличивает общий объем до 18 воздушных судов.

«Новый заказ будет поставлен в период с 2032 по 2035 годы», - уточнили в авиакомпании.

Совокупная каталожная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет $7 млрд.

Главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер отметил, что поставка первого Boeing 787-9 Dreamliner в следующем году ознаменует начало нового этапа развития авиакомпании, поскольку Dreamliner сочетает в себе «комфортный салон, топливную эффективность и возможность эффективной эксплуатации на маршрутах различной протяженности».

На сайте компании Boeing указывается, что соглашение было подписано на саммите «С5+1».

Air Astana имеет многолетний опыт эксплуатации воздушных судов Boeing. Операционная деятельность авиакомпании началась в 2002 году с флота B737-700/800, выполнявших рейсы внутри Казахстана и в страны Центральной Азии. В 2003 году парк был дополнен дальнемагистральными B757-200, открывшими новые направления в Азию и Европу. Самолеты B737 и B757 были выведены из эксплуатации в 2007 и 2020 годах соответственно. В 2013 году авиакомпания пополнила флот тремя новыми B767-300ER, которые по-прежнему эксплуатируются на международных дальнемагистральных и популярных внутренних направлениях.