В Казахстане объявили в розыск белорусского блогера

Столичным департаментом АФМ объявлен в международный розыск гражданин Беларуси Андрей Бурим – блогер Mellstroy, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy. game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана. Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей», - сообщили в АФМ.

По данным следствия, участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда онлайн-казино, логотипов казино и ссылок на сайт.

В АФМ напомнили, что Бурим ранее был осужден в России за нанесение побоев во время прямого эфира и приговорен к исправительным работам и штрафу. А в ноябре этого года судом Минска каналы блогера на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признаны экстремистскими материалами.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане за распространение рекламы об азартных играх предусмотрена административная ответственность, а за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе - уголовная ответственность.