В Казахстане объявили в розыск белорусского блогера

Он подозревается в том, что продвигал онлайн-казино через соцсети
Столичным департаментом АФМ объявлен в международный розыск гражданин Беларуси Андрей Бурим – блогер Mellstroy, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
