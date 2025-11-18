Журналистку Айгерим Тлеужан госпитализировали после многократных требований

Активистка и журналистка Айгерим Тлеужан, приговоренная к четырем годам тюрьмы по делу о «захвате аэропорта Алматы во время Январских событий», госпитализирована в больницу после многократных требований со стороны ее адвоката и правозащитников, сообщает «Радио Азаттык».

«На сегодня она госпитализирована в центральную районную больницу в ГРЭСе (поселке Утеген батыра). Уже начала принимать лечение, провели осмотр, сдает анализы. Мы ждем результатов анализов. На сегодня с врачами я встретилась. Айгерим, конечно, в наручниках, и в палате стоит решетка. Но прогресс в том, что полное обследование будет. Наконец-то. Пошел восьмой месяц, как она начала жаловаться на свое здоровье», - заявила адвокат Айнара Айдарханова.

Она добавила, что качество оказываемых в колонии медуслуг вызывает сомнение, поэтому адвокаты Тлеужан намерены подключить узких специалистов и «провести анализы со своей стороны».

Ранее адвокат Тлеужан, Айнара Айдарханова, сообщала, что ее подзащитной не оказывалась медицинская помощь в течение семи месяцев.

Айгерим Тлеужан осудили по делу о захвате аэропорта Алматы во время Январских событий. В июне 2023 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − к 8 годам лишения свободы каждого. 10 ноября 2023 года городской суд Алматы оставил в силе приговор суда Наурызбайского района.

По версии следствия и суда, Нурпеисов и Тлеужанова «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий.

Международные правозащитные организации обращались к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом освободить Айгерим Тлеужан, как и других политических заключенных.