Международные правозащитные организации призвали Казахстан освободить политзаключенных

Организации Civil Rights Defenders, Международное партнерство по правам человека (IPHR), Araminta, Freedom Now, Норвежский Хельсинкский комитет, People in Need, Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток (OMCT) считают, что лидеры стран Центральной Азии должны предпринять немедленные шаги для выполнения своих обещаний, которые они дали, приняв по итогам саммита «ЕС – Центральная Азия» 4 апреля совместную декларацию. В декларации, среди прочего, они заявили о своей приверженности свободе слова и объединений, созданию благоприятной среды для гражданского общества и независимых СМИ, защите правозащитников, а также соблюдению прав женщин и детей.

«Они должны начать с освобождения из тюрем всех журналистов, блогеров, адвокатов, правозащитников, активистов гражданского общества и политических оппонентов, которые были привлечены к ответственности и осуждены по ответным и необоснованным обвинениям. Они также должны отменить законодательство, содержащее положения, которые прямо противоречат их заявленным обязательствам по стандартам прав человека», - заявили международные правозащитные организации.

Они также призвали правительства стран Центральной Азии перестать злоупотреблять антиэкстремистской и антидезинформационной политикой и преследовать, криминализировать законную деятельность гражданского общества.

Президента Казахстана международные правозащитные организации призвали отдать распоряжение освободить из-под стражи активистку Айгерим Тлеужан, лидера оппозиционной партии Марата Жыланбаева, правозащитника Ержана Елшибаева и сатирического блогера Темирлана Енсебека.

«Мы считаем, что эти лица стали объектом преследования в качестве прямого возмездия за осуществление ими своих гражданских и политических прав, и власти не представили никаких достоверных доказательств в поддержку выдвинутых против них обвинений», - говорится в заявлении.

Власти Казахстана должны отменить или тщательно пересмотреть широко сформулированные положения Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за участие в «экстремистской деятельности», «разжигание розни» и »распространение ложной информации», которые часто используются для преследования критиков власти.

Также международные правозащитные организации призвали власти Казахстана отказаться от заявленных планов принятия закона «об иноагентах», прекратить нападения на ЛГБТИК+ сообщество и преследование НПО, получающих иностранное финансирование.