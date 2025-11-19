Казахстан занял 60-е место из 67 представленных в рейтинге стран
У Казахстана по-прежнему «очень низкий уровень» эффективности в борьбе с изменением климата по рейтингу CCPI
Казахстан по-прежнему демонстрирует «очень низкий уровень» эффективности в борьбе с изменением климата и в этом году занял 60-е место из 67 стран, включенных в индекс CCPI. Об этом говорится в новом отчете Climate Action Network.

Ежегодный Индекс эффективности в области изменения климата, публикуемый с 2005 года, является независимым инструментом мониторинга для отслеживания эффективности мер по смягчению последствий изменения климата в 63 странах и ЕС. CCPI оценивает показатели стран по четырем категориям: «Выбросы парниковых газов», «Возобновляемая энергия», «Потребление энергии» и «Климатическая политика».

Казахстан, наряду с Россией (64 место), США (65-е) и Саудовской Аравией (67-е), продолжает показывать «очень низкий» уровень по общим показателям. В прошлом году Казахстан занимал 61-е место, а 2023 году также был на 60 месте. Соседние страны - Узбекистан и Китай - тоже остаются в красной зоне, занимая 53 и 54 места соответственно.

Организация отмечает, что прогресс по всему миру остается хрупким и уязвимым к политическим и экономическим вызовам.

«Откат климатической политики США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и связанное с этим давление на другие страны замедлить собственные переходы. Слабое лидерство среди других крупных экономик, включая ЕС, где такие важные инструменты, как система торговли выбросами и механизм углеродной корректировки на границе, сталкиваются с постоянным политическим сопротивлением», - отмечается в отчете.

При этом в CCPI добавили, что позитивные изменения в таких странах, как Нидерланды, Индия и Великобритания, демонстрируют, что перемены могут происходить быстрее, чем ожидалось, когда согласованная политика, инновации и общественная вовлеченность сочетаются.

«Странам с уровнем выбросов, значительно превышающим мировой средний показатель, необходимо ускорить усилия по их сокращению, чтобы помочь глобальной траектории начать снижаться. <…> Необходимо срочно повысить амбиции, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C», - говорится в отчете.

Индекс публикуется организациями Germanwatch, NewClimate Institute и Climate Action Network и направлен на повышение прозрачности в международной климатической политике, позволяет сравнивать усилия и прогресс отдельных стран в сфере климатической защиты. Страны, включенные в индекс, ответственны за более чем 90% глобальных выбросов парниковых газов.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично раскритиковал политику по борьбе с изменением климата и заявил, что Казахстан по-прежнему будет использовать уголь в качестве основного топлива для производства электроэнергии. Этот шаг эксперты назвали серьезным ударом по надеждам на энергетический переход.

Назерке Курмангазинова
