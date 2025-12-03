Финансирование системы лекарственного обеспечения в 2026 году увеличится до 346 млрд тенге – Минздрав

Финансирование системы лекарственного обеспечения в Казахстане в 2026 году увеличится с 270 до 346 млрд тенге за счет нового подхода по персонификации пациентов. Как заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова, такой подход, а также создание неснижаемого запаса лекарственных средств позволит устранить перебои в поставках и обеспечить непрерывное лечение вновь выявленных больных.

«Действительно, вопрос (перебоев поставки лекарственных препаратов – В.)очень сложный. Ежегодно вопросы с перебоями у нас случаются, мы признаем это», - сказала Альназарова.

По ее словам, в этом году для решения проблемы был создан неснижаемый запас лекарственных средств, и решается вопрос по вновь выявленным пациентам.

«Мы действительно до сегодняшнего дня имели деперсонифицированное планирование. В целом мы планировали объемы из исторически сложившихся (практик – В.). В текущем году утверждена соответствующая (новая – В.) методика и закладывается закуп с увеличением объема на 10-12%», - объяснила министр.

Она отметила, что закупки уже проводятся, и в 2026 году за счет персонифицированного подхода объем финансирования увеличится до 346 млрд тенге. В этом году он составляет порядка 270 млрд тенге.

«Все эти вопросы в комплексе дадут нам возможность беспрерывно и в том числе оперативно обеспечивать вновь выявленных пациентов лекарственными препаратами», - подчеркнула Альназарова.

Она также добавила, что за счет изменений в нормативные правовые акты повышена эффективность закупок, что позволило сэкономить более 36 млрд тенге. И до конца года эта сумма вырастет. Также пересмотрена ценовая политика, предусмотрен закуп напрямую у производителей и еще ряд мер, которые находятся на стадии реализации.