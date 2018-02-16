Телеобзор: Услышать президента

Традиционное расширенное заседание правительства с участием президента - одно из главных событий для казахстанских телевизионщиков. Журналисты отслеживают тех, кто предпочел приехать пораньше, чей доклад быстрее наскучил главе государства, и кого поднимали со своих мест как школьников. Однако не все республиканские каналы готовы слышать то, что приготовил для своих подчиненных Нурсултан Назарбаев.

На экране появляется президент: «У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа», - говорит он о ситуации с казахстанскими банками. После неловкой ситуации с главой государства и председателем Национального банка перед зрителями предстает Артур Платонов. Кажется, и он сейчас накинется на недобросовестных акционеров отечественных банков, но не тут то было: «Когда в других странах сокращают социальные программы или вообще закрывают их, ликвидируя рабочие места, нам удалось наращивать даже строительство жилья», - неожиданно заявляет он, игнорируя вопрос эффективности работы главного финансового регулятора страны.

Спустя пару дежурных сюжетов о безответственности мелких чиновников, Платонов, указывая на место справа от себя, обращает внимание зрителей на фотографию улицы города Фэрфакс в штате Виргиния, где в начале февраля произошел массивный обвал дороги. Опытный зритель, наверняка, ожидал от сурового ведущего раскатистых эпитетов в адрес казахстанских «дорожных» чиновников, но и здесь расчет не оправдался: «С дорогами, правда, порядок наводят. У нас вот так не проваливаются, и не хотелось бы, чтобы американский опыт в этой части перенимали. Следят у нас», - авторитетно заявляет Платонов. Спустя несколько минут синхрон главы государства все-таки расставляет точки над i: «Правоохранительные органы задержали почти все руководство “Казахавтодора” и его региональных филиалов. Не за хорошие дела, конечно».

На заседании правительства речь ожидаемо зашла и о дефиците горюче-смазочных материалов. Сначала Назарбаев раздосадованно вспоминал, как чиновники отговорили его от строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода, а затем обратился к вице-премьеру Аскару Мамину с прямым вопросом: «Что-нибудь сейчас конкретное есть? Инвестор есть?». Мамин рапортовал, что вопросом занимается Объединенная химическая компания. «Инвесторы то приходили, то уходили…», - перебил его глава государства. Ведущего «Портрета недели» эта неопределенность ничуть не смутила: «Есть возможности у нас, есть международный авторитет, доверие к нам, а это обеспечивает инвестиции в стратегические отрасли и создание сотен (!) новых предприятий и тысяч рабочих мест», - выпалил Платонов скороговоркой.

Ближе к завершению итогового выпуска авторы решили собрать все критические замечания президента в адрес правительства: продолжающийся произвол проверяющих органов, коррупция, избыточная репрессивность уголовного процесса, неспособность министров разъяснить населению основные направления госполитики. Однако на этот раз утопить ложку дегтя в бочке меда было решено с помощью рядовых алматинцев: «Политика идеальна», «Ведется работа, и это не показная работа. Это действительно работа, которая даст результаты», «Сейчас ситуация очень стабильная, радует», «Правительство, они все работают на нас, на народ».

«Хабар», как ни удивительно, не проявил особого рвения в приукрашивании действительности после очередного заседания правительства, но и совсем самоустраниться, разумеется, не смог. 20-минутный репортаж о мероприятии в рамках итоговой программы недели был озаглавлен «Успехи и упущения» и начался с трех ультимативных синхронов президента о неэффективности индустриализации, расходовании бюджетных средств и политики Национального банка. За вступлением последовало динамичное звуковое сопровождение, живописные кадры зимней столицы и оптимистичный закадровый голос: «Несмотря на внешние шоки стране удалось избежать драматических сценариев. В Казахстане своевременно принимались государственные программы развития: вторая пятилетка индустриализации, масштабный план “Нурлы Жол”, пять институциональных реформ, третья модернизация, ориентир на четвертую промышленную революцию и, конечно, стратегически важная «Рухани жангыру».

Государственный телеканал решил особо подчеркнуть (хотя так или иначе это делают все каналы страны), что роль главы государства в этих печальных обстоятельствах - самая что ни на есть конструктивная. Ведущий «Жеті күн» Александр Трухачев вспомнил про необходимость привлечения в республику иностранных инвестиций и среди прочего заявил, что «самому президенту в этом стратегическом направлении удается работать весьма успешно». Тем не менее, следом зрители стали свидетелями прямо противоположного заявления Назарбаева: «Когда я нахожусь в иностранных государствах, встречаюсь там с крупным бизнесом - как раз с ТНК - они изъявляют желание у нас работать, продолжения нет».

Итоговый выпуск новостей «Хабара» в пятницу - в день расширенного заседания правительства - и вовсе начался так, будто ничего особенного и не произошло. Диктор зашла издалека: «Еще вчера едва ли кто-то мог предположить, что не обоснованное материальными благами средство платежа станет лидировать на валютных торгах, а технологии его создания, как самые защищенные, в том числе, от коррупции, возьмут на вооружение государства и финансовые институты». Следом она заявила, что Казахстан не может оставаться в стороне от этих мировых тенденций, в чем ему особенно помогают своевременно принятые государственные программы. Тема криптовалюты и блокчейна на этом резко оборвалась, и диктор проанонсировала репортаж о «достижениях и планах республики».

«Достижения» особенно бросились в глаза, когда перед зрителями в очередной раз предстал председатель Национального банка, отчитывающийся перед главой государства. Пока Данияр Акишев посвящал министров и президента в шокирующие подробности деятельности банков («В Delta Bank - он лишен лицензии сейчас - почти 100% кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось»), а Назарбаев настаивал на том, чтобы правительство не пыталось впредь предотвращать банкротство таких финансовых институтов, на экране красовалась симпатичная плашка, не имеющая никакой логической связи с разворачивающейся на экране драмой: «Д.Акишев рассказал о программе повышения устойчивости банковского сектора».