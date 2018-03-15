Переведут ли ТЭЦ-2 на газ до 2020 года по поручению президента?

ТЭЦ-2 – самая крупная теплоэлектростанция в Алматы, работает она на экибазстузком угле и мазуте. Последние несколько лет защитники окружающей среды регулярно заявляли о необходимости перехода ТЭЦ-2 на более экологический вид топлива - газ, называя станцию одним из основных источников смога в Алматы, особенно в отопительный сезон. Однако положительного отклика со стороны властей не было.

В мае 2017 года auagroup.kz взяли интервью у зампреда правления акционерного общества «Алматинские электрические станции», департаментом которого является ТЭЦ-2, Газий Исмухамбетов. Он заявил, что перевод станции на газ приведет к повышению уровня взрывоопасности объекта, так как станция углублена на 12 метров ниже уровня земли, а затраты на перевод сопоставимы с созданием новой ТЭЦ, оснований для строительства которой нет. Через несколько дней часть этого интервью появилась и на официальном сайте «Самрук-Энерго», в группу компаний которых входит «АлЭС».

И вот 20 сентября 2017 года президент страны Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы поручил акиму продолжить работу по улучшению качества воздуха и совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу ТЭЦ-2 на газ до 2020 года. К слову, после этого поручения никаких заявлений о невозможности оного в СМИ больше не появлялось. С момента поручения президента прошло 5 месяцев, Vласть попыталась выяснить, как собираются переводить ТЭЦ-2 на газ и возможно ли успеть сделать это до 2020 года.

В акимате Алматы на наш запрос ответили, что технико-экономическое обоснование по переводу станции на газ еще не готово, не готово и предварительное ТЭО. На данный момент рассматриваются три варианта перевода станции на газ, к слову, одно из этих предложений с газом никак не связано, но об этом позже. «Для перевода ТЭЦ-2 на газ, с учетом альтернативных вариантов, необходимо разработать ТЭО для определения оценки технических решений, экономических и экологических результатов, а также риска по надежности теплоснабжения и пожаробезопасности при переводе на газ», - говорится в ответе на запрос.

Акционерное общество «АлЭС», в которое входит департамент ТЭЦ-2, за счет собственных средств заключило договор на подготовку предварительного ТЭО с павлодарской компанией «СтройИндустрия», сумма сделки —10 млн.тенге. «Разработку предварительного ТЭО по всем трем возможным вариантам модернизации ТЭЦ-2 планируется завершить в марте этого года», - говорится в ответе на запрос Vласти в АО «Самрук-Казына». После разработки ПредТЭО будет определен наиболее эффективный вариант для реализации проекта, разработка основного ТЭО, а также схема финансирования. На вопрос о том, можно ли ожидать полного перевода ТЭЦ-2 на газ до 2020 года, в «Самрук-Казына» ответили: «Сроки перевода ТЭЦ-2 на сжигание природного газа будут зависеть от выбора окончательного варианта модернизации по результатам ТЭО и решения вопроса по финансированию».

Доктор Ph.D кафедры «Электрические станции, сети и системы», директор института электроэнергетики и электротехники АУЭС Алмаз Саухимов сообщил, что еще в октябре прошлого года по инициативе экологического альянса «Байтак болашак» институтом было сделано совместное предложение в акимат города Алматы по переводу ТЭЦ-2 на газ. Инвесторы одной из крупнейших компаний Турции в области энергетики, строительства энергетических и промышленных объектов «Гуриш», с которыми связался «Байтак болашак», предлагали свои возможности для решения вопроса перевода станции на газ. Однако сейчас совместное предложение все еще находятся на стадии рассмотрения в акимате, никакого отклика не последовало. «Мы предлагали экспертную оценку технических и финансовых возможностей при разработке нескольких сценариев. Наш партнер (компания «Гуриш» - V) заверил нас, что окажет поддержку, если акимат и министерство будут заинтересованы», - дополняет Саухимов.

Сейчас, по данным акимата Алматы, в связи с особенностями технологического расположения станции на глубине 12 метров, а также наличием законодательных ограничений (легковоспламеняющийся природный газ и электротехническое оборудование на такой глубине не допускается - V) рассматриваются три варианта исполнения поручения Назарбаева: первый - реконструкция ТЭЦ-2 для сжигания газа на существующих восьми энергетических котлоагрегатах; второй - расширение ТЭЦ-2 со строительством парогазотурбинных установок на величину потребности горячего водоснабжения; третий - реконструкция золоулавливающих установок восьми энергетических котлоагрегатов с установкой современного газоочистного оборудования с доведением выбросов золы до уровня Европейских стандартов.

Управление энергетики и коммунального хозяйства города делает акцент на том, что основной целью поручения президента по переводу ТЭЦ на газ является снижение вредных выбросов в атмосферу города, поэтому третий вариант рассматривается как альтернатива перевода станции на сжигание газа. При этом, по данным акимата Алматы, при переводе ТЭЦ-2 на сжигание природного газа годовое количество выбросов в атмосферу сократится на 27 тыс.тонн или на 80%. В разрезе города снижение составит 9% при неизменном уровне выбросов от других источников загрязнения воздуха, доля ТЭЦ-2 снизится с 11% до 2% (89% - транспорт, 4% - энергетика, 4% - жилой фонд, 3% - прочее).

Алмаз Саухимов считает, что первый вариант — реконструкция существующих восьми энергетических котлоагрегатов для сжигания газа может привести к взрывоопасности станции, так как она углублена на 12 метров ниже уровня земли. «Перевод на газ потребует организации внешнего и внутреннего газоснабжения, реконструкции котельного агрегата, отделки поверхности, согласования с заводом-изготовителем и значительного временного промежутка реконструкции», - говорит Саухимов.

Однако эксперт считает, что такой вариант возможен при вливании значительных финансовых средств и трудовых ресурсов. При теоретическом условии, что вопрос финансирования уже решен, по мнению Саухимова, реализация этого проекта, если начинать отсчет с 2018 года, займет минимум три года.

Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Тепловые энергетические установки» АУЭС Андрей Кибарин также отмечает, что принципиально перевести станцию на газ никакой сложности не составляет, в теории, это могут быть минимальные изменения в конструкции самих котлов, но основной вопрос в том, что конструкция алматинской ТЭЦ-2 может привести к риску взрыва из-за скопления газа.

Генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров также считает, что первый вариант по переводу на газ существующих восьми котлов слишком опасен. «Первый вопрос – это безопасность. Провести газ на станцию элементарно просто, но вопрос требует тщательной проработки с учетом углубления станции на -12. Так как газ легкий, его скопление может привести к мгновенному взрыву», - говорит Дулкаиров. Эксперт считает, что если все же рассматривать этот вариант, то его реализация займет «сумасшедше длинные сроки».

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что полный перевод станции на газ значительно ударит по счетам потребителей из-за стоимости топлива.

Мнение экспертов подтверждает и информация в ответе на запрос в акимат города Алматы: стоимость теплоэнергии ТЭЦ-2 с переводом на газ предположительно увеличится в 2,3 раза. Так как ТЭЦ-2 принадлежит акционерному обществу «Алматинские электрические станции», расчетный тариф на производство теплоэнергии в целом по городу увеличится на 36%, потому что доля ТЭЦ-2 в топливной составляющей затрат по АО «АлЭС» не превышает 23%. «В России очень большое количество станций в свое время было переведено с угля на газ, но в России другая ситуация: они - газовая держава, а мы - угольная держава. Для нас использование угля и в перспективе очень важно. Но вопросы экологии, конечно, требуют серьезной проработки», – говорит Андрей Кибарин.

«В принципе, любой объем газа можно закупить в Узбекистане, Таджикистане, его уже покупали в прошлом году. В Казахстане газ есть, но хозяева газовых месторождений не наши, он очень дорогой. Переведут станцию на газ, хорошо, но какая будет цена на электроэнергию, на этот дорогостоящий газ? Я считаю, что дешевого газа нет, дорогой есть – так он есть или нет?» – анализирует ситуацию Марат Дулкаиров.

Алмаз Саухимов сходится во мнении с экспертами, ставя во главу угла вопрос поставки газа и повышение себестоимости энергии. «Если мы говорим об объемах газа, который необходим ТЭЦ-2, то это увеличит потребность в газе по городу Алматы примерно в два раза. Поэтому, вполне возможно, что вероятны ограничения в газе, сложно сказать, насколько будет устойчивым снабжение. Эти вопросы надо прорабатывать», - говорит Саухимов.

Сроки перевода ТЭЦ-2 на газ также можно сопоставить с переводом ТЭЦ-1 на аналогичный вид топлива в Алматы. По данным акимата города, в 2014 году было разработано технико-экономическое обоснование по модернизации ТЭЦ-1, в 2017 году произведена корректировка ТЭО и разработан проект с положительным заключением. Стоимость проекта составляет 35,7 млрд.тенге. АО «СамрукЭнерго» в 2018 году предусмотрено выделение средств в размере 7 млрд. тенге для начальной стадии реализации проекта. Вместе с тем, до настоящего времени не решен вопрос финансирования основной части проекта (28,7 млрд.тенге). Итого, если считать с года, когда ТЭО по переводу ТЭЦ-1 на газ уже было разработано – прошло 4 года, а проект все еще находится на одной из стадий реализации. Плюс ко всему, ТЭЦ- 2, в отличие от ТЭЦ-1, как уже отмечалось ранее, имеет особую конструкцию строения и является самой крупной станцией в городе, она обеспечивает порядка 70 процентов энергии в Алматы.

По мнению экспертов, второй вариант перевода ТЭЦ-2 на газ — расширение ТЭЦ-2 со строительством парогазотурбинных установок на величину потребности горячего водоснабжения менее проблематичен в реализации, однако также по срокам займет не менее трех лет.

«По второму варианту - расширение мощностей станции… Такой вариант возможен, таким образом будет обеспечен ввод новых мощностей, которые будут работать на газе и тем самым обеспечивать вывод тех мощностей, которые сейчас работают на угле. Так или иначе, они уже все работают на угле достаточно много времени. У них есть свой парковый ресурс, который будет снижаться и снижаться», - говорит Саухимов.

«Второе - это возможность строительства парогазовой станции рядом, которая будет обеспечивать круглогодичную работу в условиях частичной нагрузки. Таким образом сократится экологическое воздействие на город. Основная причина, которая была сказана в переводе ТЭЦ-2 на газ — это улучшение экологических условий», - поясняет Кибарин. Эксперт отмечает, что и по этому варианту до конца 2018 года вряд ли можно говорить о начале строительства – нужно разработать предТЭО, ТЭО. «И само строительство, даже если делать его в модульном виде, плюс, в учет нужно брать теплоэлектроцентрали, нужна состыковка со существующей системой трубопровода, системой обеспечения жизнедеятельности, системой теплофикации. При самых лучших раскладках – это не менее трех лет», - говорит Андрей Кибарин. Марат Дулкаиров комментирует сроки реализации проекта следующим образом: «Это не дом построить, это пятилетка. Нужно сделать проект, технико-экономическое обоснование, строительство, ужасно емкая работа, капиталоемкое оборудование».

Что касается третьего варианта — реконструкция золоулавливающих установок существующих восьми энергетических котлоагрегатов с установкой современного газоочистного оборудования с доведением выбросов золы до уровня Европейских стандартов, с газом этот вариант никак не связан, однако власти делают акцент на то, что целью поручения президента было улучшение экологии города. Кибарин считает, что данный вариант наиболее прост с точки зрения проектирования и с точки зрения реализации. «Установка сооружений по очистке газов - это оборудование известно на Западе, оно поставляется модулями. Поэтому, в принципе, условия поставки могут быть достаточно быстрыми. Если мы говорим о конце 2020 года – этот вариант наиболее приемлемый. Основной посыл был – снижение экологического негативного воздействия, данный вариант позволяет реализовать его наиболее доступным методом», - поясняет эксперт. На этот счет Дулкаиров говорит следующее: «Это просто одно из мероприятий, но не альтернатива перевода на газ». В целом, эксперты сходятся во мнении, что минимальные сроки реализации третьего варианта – два года.