Благотворительность в Казахстане: почему заниматься ей все еще не просто?

Благотворительность должна вызывать исключительно положительный отклик, тем не менее, в Казахстане заниматься ей все еще непросто. Станет ли благотворительность системной, достаточно ли она прозрачна и насколько казахстанцы вовлечены в нее? Об этом руководители благотворительных организаций говорили на очередной встрече Expert Update, организованной интернет-журналом Vласть и группой компаний "Верный капитал".

Для Аружан Саин, директора благотворительного фонда Добровольное Общество «Милосердие» (ДОМ) благотворительность – это прежде всего выражение гражданской позиции, возможность высказать свое отношение к тем или иным процессам, происходящим в государстве, а также участие в решении важных проблем и соблюдении прав человека.

Вице-президент благотворительного фонда «Аяла», Жангельды Сарсенов считает, что заниматься благотворительностью - это большой труд, а многие вкладывают в это понятие то, на самом деле далеко от него. Многие предприниматели тоже не всегда понимают, как правильно заниматься благотворительной деятельностью. В этой ситуации общественные фонды как раз и служат квалифицированным буфером между бизнесом и теми, кто нуждается в специальной помощи.

Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, добавляет, что для его организации благотворительность - это еще и решение системных вопросов, касающихся всех слоев населения. В этом секторе много профессионалов высокого уровня, способных решать глобальные задачи, связанные с социальной реорганизацией общества.

Говоря о взаимодействии благотворительных организаций с государством и бизнесом, Сарсенов отметил, что фонды зачастую знают проблемы получателей помощи лучше государственных структур, однако без взаимодействия с государством их помощь была бы не эффективной. В качестве примера он привел сотрудничество фонда «Аяла» с детскими медицинскими и образовательными учреждениями. Бизнесмены, по его мнению, приходят в благотворительность, осознанно, когда для них наступает время отдавать.

По мнению Айтмагамбетова важная роль государства должна состоять в создании льготных условий для тех предпринимателей и физических лиц, которые занимаются благотворительной деятельностью. Это увеличит количество благотворителей и поможет снизить дополнительную нагрузку с государственных учреждений.

Аружан Саин, помимо реализации благотворительных проектов, выступающая в защиту пострадавших от насилия детей, получала неоднократный негативный опыт взаимодействия с государственными структурами, в том числе и с законодательной властью. Она считает, что усилия со стороны НПО в части внесения изменений и дополнений в законодательство, малорезультативны, все согласования существуют только формально. А чтобы получить какую-то посильную помощь от государства нужно всегда бороться.