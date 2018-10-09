Нобелевская премия 2018: лечение рака, сексуальное насилие во время войн и контролируемая эволюция

Нобелевская премия 2018 года по физике присуждена за создание сверхмощных лазерных импульсов и оптического пинцета, а лауреаты премии по химии научились синтезировать белки с нужными свойствами методом направленной эволюции. Премию по медицине присудили за иммунотерапию в лечении рака. Премия по экономике досталась ученым, интегрировавшим климатические изменения и инновации в макроэкономический анализ, а премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием во время войны. Присуждение премии по литературе было отложено в связи со скандалом в Шведской академии, и шведские деятели культуры объявили о создании альтернативной литературной награды, которая будет вручена в этом году. Размер Нобелевской премии в этом году составляет составляет 9 млн шведских крон (около $940 тыс.). Vласть рассказывает о лауреатах этого года.

Медицина

Иммунная терапия против рака

Нобелевскую премию по медицине в этом году получили ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, разработавшие новый метод иммунотерапии рака. Эллисон и Хондзё независимо друг от друга изучали белки, тормозящие реакцию иммунной системы на раковые клетки. Ученые обнаружили, что если ослабить действие этих «белковых тормозов», то дальнейшая онкотерапия проходит успешнее, и долгосрочная ремиссия или полное выздоровление возможны даже для пациентов на поздней стадии рака.

Как и у других видов онкотерапии, у этого метода тоже есть побочные эффекты, в серьезных случаях представляющие угрозу для жизни пациента. Сверхактивный иммунный ответ может спровоцировать аутоиммунные реакции, однако, обычно их удается держать под контролем. Ученые продолжают исследовать эту тему, чтобы улучшить терапию и уменьшить побочные эффекты.

До открытия Эллисона и Хондзё ученые более ста лет пытались использовать иммунную систему в лечении рака.

Физика

Инструменты, сделанные из света

Обладателями Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стриклэнд за «новаторские изобретения в области лазерной физики».

Артуру Ашкину досталась половина награды за «за оптические пинцеты и их применение в биологических системах», а вторая половина будет вручена Жерару Муру и Донне Стрикланд «за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов».

Артур Ашкин изобрел лазерный оптический пинцет, способный захватывать частицы, атомы, вирусы и другие живые клетки. Прорывное открытие случилось в 1987 году, когда Ашкину удалось схватить при помощи оптического пинцета живую бактерию и при этом не причинить ей вреда, что чрезвычайно сложно осуществить. Как объясняет издание «Медуза», при помощи оптических пинцетов также возможно двигать предметы, расположенные за непроницаемой преградой, в случае, если она прозрачна для света. Например, можно проводить операции внутри клетки, не вскрывая ее оболочку.

Жерар Муру и Донна Стрикланд создали сверхмощные и короткие лазерные импульсы. Для этого ученые растянули импульс во времени, усилили его, а затем сжали обратно. Их методика сегодня используется в том числе в операциях по коррекции зрения.

Как отмечает «Медуза», эти мощные короткие импульсы также могут применяться для исследования вещества в условиях, недостижимых другими способами, например, для лазерного термоядерного синтеза. Лазеры, генерирующие сверхмощные короткие импульсы, можно использовать и для очистки околоземного пространства от космического мусора.

Как пишет издание BBC, впервые за последние 55 лет награда по физике достается женщине. Канадка Донна Стриклэнд стала третьей женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию в этой области. До нее премия присуждалась Марии Гёпперт-Майер в 1963 и Марии Кюри в 1903 году.

Химия