Нобелевская премия 2018: лечение рака, сексуальное насилие во время войн и контролируемая эволюция

Медицина
Иммунная терапия против рака
Нобелевскую премию по медицине в этом году получили ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, разработавшие новый метод иммунотерапии рака. Эллисон и Хондзё независимо друг от друга изучали белки, тормозящие реакцию иммунной системы на раковые клетки. Ученые обнаружили, что если ослабить действие этих «белковых тормозов», то дальнейшая онкотерапия проходит успешнее, и долгосрочная ремиссия или полное выздоровление возможны даже для пациентов на поздней стадии рака.
Как и у других видов онкотерапии, у этого метода тоже есть побочные эффекты, в серьезных случаях представляющие угрозу для жизни пациента. Сверхактивный иммунный ответ может спровоцировать аутоиммунные реакции, однако, обычно их удается держать под контролем. Ученые продолжают исследовать эту тему, чтобы улучшить терапию и уменьшить побочные эффекты.
До открытия Эллисона и Хондзё ученые более ста лет пытались использовать иммунную систему в лечении рака.
Физика
Инструменты, сделанные из света
Обладателями Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стриклэнд за «новаторские изобретения в области лазерной физики».
Артуру Ашкину досталась половина награды за «за оптические пинцеты и их применение в биологических системах», а вторая половина будет вручена Жерару Муру и Донне Стрикланд «за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов».
Артур Ашкин изобрел лазерный оптический пинцет, способный захватывать частицы, атомы, вирусы и другие живые клетки. Прорывное открытие случилось в 1987 году, когда Ашкину удалось схватить при помощи оптического пинцета живую бактерию и при этом не причинить ей вреда, что чрезвычайно сложно осуществить. Как объясняет издание «Медуза», при помощи оптических пинцетов также возможно двигать предметы, расположенные за непроницаемой преградой, в случае, если она прозрачна для света. Например, можно проводить операции внутри клетки, не вскрывая ее оболочку.
Жерар Муру и Донна Стрикланд создали сверхмощные и короткие лазерные импульсы. Для этого ученые растянули импульс во времени, усилили его, а затем сжали обратно. Их методика сегодня используется в том числе в операциях по коррекции зрения.
Как отмечает «Медуза», эти мощные короткие импульсы также могут применяться для исследования вещества в условиях, недостижимых другими способами, например, для лазерного термоядерного синтеза. Лазеры, генерирующие сверхмощные короткие импульсы, можно использовать и для очистки околоземного пространства от космического мусора.
Как пишет издание BBC, впервые за последние 55 лет награда по физике достается женщине. Канадка Донна Стриклэнд стала третьей женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию в этой области. До нее премия присуждалась Марии Гёпперт-Майер в 1963 и Марии Кюри в 1903 году.
Химия
Эволюция под контролем
Нобелевская премия по химии досталась троим ученым: половину присудили американской исследовательнице Фрэнсис Арнольд «за направленную эволюцию ферментов», а вторую разделили американский ученый Джордж Смит и Грег Уинтер из Великобритании — «за фаговый дисплей пептидов и антител».
Фрэнсис Арнольд впервые осуществила направленную эволюцию ферментов – белков, ускоряющих химические реакции, в 1993 году. Как объясняет BBC, тогда исследовательнице удалось заставить клетку произвести новые ферменты, не существовавшие до этого. Сначала в участки ДНК, кодирующие производимые белки, вносятся хаотичные изменения, а потом из получившихся ферментов выбирают те, которые могут быть использованы с какой-то целью. В процессе изучения становятся видны закономерности, и вскоре можно вносить уже направленные изменения. Так Фрэнсис Арнольд методом проб и ошибок научилась программировать клетку для создания белков с любыми нужными ей свойствами. С помощью открытия Арнольд станет возможным более экологичное производство химических веществ, в том числе лекарств, а также создание новых видов экологически чистого биотоплива.
Джордж Смит изобрел метод, получивший название «фаговый дисплей», также позволяющий производить нужные белки. Ученый нашел способ заменять те участки ДНК вируса, в которых закодирована информация о его оболочке. В результате на поверхность вируса, как на дисплей, проецируется нужный белок. Затем вирус заражает бактерию, и та начинает производить этот белок на постоянной основе. Грегори Уинтер адаптировал метод фагового дисплея для направленной эволюции антител – крупных белков, при помощи которых иммунная система борется с инфекциями. Его открытия теперь применяются в фармацевтическом производстве. Антитела, полученные методом фагового дисплея, могут помочь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями, и в некоторых случаях – излечить метастатический рак.
Премия мира
Борьба с сексуальным насилием во время вооруженных конфликтов
Премия мира досталась врачу Дэнису Муквеге из Демократической республики Конго и иракской активистке Наде Мурад за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах.
Денис Муквеге – врач, оказывавший помощь жертвам сексуального насилия во время вооруженных конфликтов в республике Конго. Он также призывал правительство своей страны и другие государства принять меры по предотвращению массового насилия. Как пишет BBC, Муквеге входил в список претендентов на получение этой награды в течение десяти лет.
Надя Мурад – езидка (курдская народность, проживающая на севере Ирака – V), которой удалось сбежать из рабства боевиков «Исламского государства». Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Time, в 2015 году Надя выступала в Совете безопасности ООН с рассказом о преступлениях «Исламского государства» против езидов. «В 2014 году боевики похитили более 5000 езидов, не менее 3400 (почти все – женщины) до сих пор находятся в неволе», – пишет Time. Издание также сообщает, что на территории халифата немусульманские женщины содержатся в сексуальном рабстве. Там действует своеобразный рынок, на котором боевики продают, покупают или обменивают девушек, как товар. В 2016 году в возрасте 23 лет Надя стала послом доброй воли Управления ООН по наркотикам, преступности и по торговле людьми в условиях конфликта.
Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля
Изменение климата и новые технологии интегрированы в долгосрочный макроэкономический анализ
Половину премии по экономическим наукам получил Уильям Нордхаус за «интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ», а другая половина досталась Полу Ромеру за исследования по «интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».
Как пишет The Guardian, открытия Нордхауса и Ромера дают представление о причинах и последствиях технологических инноваций и изменения климата. В 1999 году Нордхаус создал «модель целостной оценки» – количественную модель, описывающую глобальную взаимосвязь между экономикой и климатом. Она объединяет теории и эмпирические результаты из физики, химии и экономики. Эта модель сейчас широко используется для того, чтобы предсказывать изменения в климате и экономике, а также для оценки последствий поправок в экологическом законодательстве – например, увеличения размера налога на выбросы углекислого газа.
Исследования Пола Ромера показывают, как экономические решения и условия рынка влияют на возникновение новых технологий, а именно – на желание и готовность компаний их производить. Исследование Ромера заложило основы теории эндогенного роста, которая объясняет, как идеи отличаются от других товаров на рынке, и какие условия необходимы для их роста. Теория Ромера дала толчок новым исследованиям законодательства, стимулирующего возникновение новых идей и долгосрочный подъем экономики.
Литература
Скандал в Шведской академии и альтернативная премия
Вручение Нобелевской премии по литературе в этом году отменено. Это связано со скандалом в Шведской академии, в результате которого организацию покинули шесть ее членов, в том числе глава, профессор Сара Даниус. Как отмечает BBC, в центре скандала оказался Жан Клод Арно, муж поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году. В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили Жана Клода Арно в сексуальных домогательствах. Одновременно стало известно, что некоторые члены академии несколько лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов. Лауреаты 2018 и 2019 года будут озвучены в следующем году.
После объявления об отмене вручения официальной награды более ста шведских деятелей культуры, среди которых есть актеры и писатели, объявили о создании Новой академии
, которая выберет лауреата альтернативной премии по литературе. «Новая академия была создана как гарантия того, что в 2018 году будет вручена международная литературная премия, и также для того, чтобы напомнить, что литература должна способствовать демократии, открытости, сопереживанию и уважению», – говорится на сайте академии. Финалистами альтернативной литературной премии стали Мариз Конде, французская писательница родом из Гваделупе, английский писатель Нил Гейман и канадская писательница вьетнамского происхождения Ким Тьюи. Победитель альтернативной премии будет объявлен 12 октября, а награждение состоится 9 декабря, после чего Новая академия прекратит свое существование.
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