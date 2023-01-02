10 дней января

7 января.

Ночь

Global Check сообщает, что мобильный интернет в большинстве регионов Казахстана до сих пор остается отключенным.

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В разных уголках Алматы слышны выстрелы и взрывы.

Утро

Более 3000 человек задержано, 26 человек «ликвидировано» силовыми органами.

На всей территории Казахстана был установлен «критически красный» уровень террористической опасности и режим антитеррористической операции.

В то же время митинги продолжаются в Актау и Жанаозене. В Актобе вновь применяют резиновые пули и газ, после чего протест окончательно разгоняют. В Уральске родственники задержанных сообщают о том, что не могут найти своих близких.

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Агентство по защите и развития конкуренции (АЗРК) начало расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. В список компаний вошли АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО “СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ».

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По всей стране, кроме Алматы, Талдыкоргана, Уральска, Шымкента и Тараза, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме. Было восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране.

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Министерство обороны России сообщило, что российские подразделения приступили к «выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента». Численность военных ОДКБ будет достигать около 2,5 тысяч, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев также сообщил, что контингент ОДКБ отвечает за прикрытие и охрану государственных объектов. Они не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков.

День

Комендатура Алматы сообщила о том, что боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» на площади Республики. Первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев завляет, что в городе были предприняты две попытки захватить телебашню и выйти в эфир. В разных частях Алматы все еще слышны выстрелы и взрывы.

В Талдыкоргане напали на следственный изолятор, однако атаку удалось отбить.

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Количество задержанных увеличилось до 4000 человек, среди задержанных - криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий Арман».

В Уральске задержана группа активистов, которые выходили из редакции местного издания «Уральской недели». Также задержан журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров.

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Токаев выступает с обращением к нации. Он заявляет , что им был дан приказ «открывать огонь на поражение без предупреждения», потому как «никаких переговоров с преступниками и убийцами не может быть». Он обещает , что все эти люди будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности. Помимо этого, он заявляет, что за последние дни на Алматы напало «20 тысяч террористов» (эти данные так и не были подтверждены документально).

Он добавил, что «трагические события в нашей стране по новому высвечивают проблемы демократии и прав человека, что демократия это не вседозволенность и тем более не подстрекательство». Однако он отметил, что это «вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека».

Президент обвинил «отдельных так называемых» правозащитников и активистов в том, что те ставят себя выше закона, из-за которых «зауживается интернет», в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса.

Также он сказал, что подстрекальскую роль в нарушении правопорядка играли «так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели».

Токаев заверяет, что Казахстан быстро преодолеет черную в полосу в истории и что главное - не допустить повторения таких событий в будущем. Он анонсирует еще одно свое выступление 11 января.



Вечер

МВД дает подробности задержаний. Так, криминального авторитета «Дикого Армана» задержали в гостинице Ritz-Carlton в Алматы, во время досмотра у него изъят арсенал огнестрельного оружия: полуавтоматические пистолеты разных марок и калибров, холодное оружие, газовая граната и военный бронежилет.

Также у нескольких групп других задержанных изъяты охотничий карабин «Сайга» с патронами, резиновая и металлическая дубинки, пятилитровые тары с бензином, золотые изделия, ножи и пистолеты.