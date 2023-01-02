Алмас Кайсар, иллюстрации Владислава Сона, Власть
Начавшиеся ровно год назад в Мангистау протесты против повышения цен на газ переросли в самые массовые народные выступления в современной истории Казахстана и самые трагичные. Спустя год после Кровавого января известно о 238 погибших, тысячах пострадавших и сотнях уже осужденных или ожидающих судов по делам, связанным с событиями января.
Власть публикует хронику 10 дней января 2022 года - от начала протестов и до завершения активной фазы событий.
2 января
День
В городе Жанаозен Мангистауской области начались акции протеста против повышения цен на газ. Протестующие требуют снизить их с 120 до 60 тенге за литр − при текущем уровне зарплат новые расценки оказались для людей неподъемными.
Местные власти в ответ на протест заявили, что удорожанию газа способствовало начало торгов топливом на электронной бирже. Спустя некоторое время в министерстве энергетике вовсе сообщили, что государство не может контролировать ценообразование газа, так как его стоимость формируется растущим спросом на рынке.
Вечер
Протестующие остаются на улицах Жанаозена с наступлением вечера, часть решает здесь заночевать.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручает правительству срочно обсудить ситуацию в регионе.
3 января
Ночь
В ночь со 2 на 3 января на протесты выходит несколько десятков человек в Актау. Позднее они заявили, что их всю ночь продержали в кеттлинге - полиция создала вокруг них кольцо и не выпускала.
День
Правительство анонсирует приезд в Жанаозен трех членов кабмина – вице-премьера Ералы Тугжанова, министра энергетике Магзума Мирзагалиева и председателя агентства по защите конкуренции Серика Жумангарина.
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Во второй половине дня в Жанаозене на митинг собралось около трех тысяч человек, к протесту стали присоединяться рабочие местных предприятий.
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Продолжается протест на центральной площади в Актау. Также видеообращения записали жители аулов в Мангистауской области.
В Алматы и Астане сторонники двух незарегистрированных партий – Демократической партии и «Ел тiрегi» провели немногочисленные акции в поддержку протестующих в Мангистауской области. Позже полиция задержала трех человек в столице и около 20 человек в Алматы, вышедших после поминального обеда по диссиденту Арону Атабеку. В Атырау задержан гражданский активист Макс Бокаев, отбывший срок после земельных протестов 2016 года.
Митинги в поддержку требований жанаозенцев проходят в городах и поселках Кульсары, Индер и Индерборский в Атырауской области. Акции солидарности провели жители Актобе, а в Уральске около 80 автовладельцев собрались у здания городского акимата.
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В Алматы днем периодически наблюдаются перебои с интернетом и значительное полицейское усиление в центре города. Проезд и даже проход к площади Республики закрыт на несколько часов.
Вечер
К собравшимся на площади в Жанаозене прибыл аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Он сообщил, что власти договорились снизить цены на газ до 80-90 тенге с предпринимателями, владеющими АЗС. Протестующих это не устроило. Популярным лозунгом было «газ 50». Люди стали озвучивать политические требования - от ухода семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева из политики до выборности акимов.
4 января
Утро
На митинге в Жанаозене все больше людей. Здесь установлены микрофоны и звукоусиливающая аппаратура. Местные активисты создали фонд «в защиту мирного митинга» и на собранные средства решили взять в аренду юрты и организовать питание. Азаттык сообщает, что на площади вспоминают жертв трагедии 2011 года, когда власти подавили многомесячную забастовку нефтяников.
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Токаев анонсирует создание правительственной комиссии, которой «поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране» и призывает демонстрантов «проявить ответственность и готовность к диалогу».
День
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов выступает на площади перед протестующими в Актау, он заявил, что стоимость сжиженного газа для жителей Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр.
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В Алматы задержан руководитель алматинского бюро радио «Азаттык» Касым Аманжол, когда он вел видеосъемку протестов в районе рынка «Жетысу».
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Сайты информационного агентства КазТАГ и портала Orda.kz заблокированы. Не работают ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal, доступ к ним есть только через VPN. В центральной части Алматы не работает мобильный интернет.
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Многотысячные митинги проходят в Атырау, Уральске и Актобе.
Около 5 тысяч человек в Атырау собрались около рынка «Аламан» и группами направились в сторону площади Исатая и Махамбета. В городе происходит противостояние между протестующими и силовиками, которые пытались блокировать им проход. Митинги также продолжаются в Кульсары, а часть работников субподрядных организаций крупного нефтяного консорциума «Тенгизшевройл» в Атырауской области вышли на забастовку. В Уральске около 500 человек собрались возле гипермаркета «Дина», позже, они переместились в сторону площади. Полиция стала вытеснять их с помощью светошумовых гранат.
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Поступают сообщения о задержании протестующих в Талдыкоргане, Шымкенте и Кызылорде.
Требования протестующих в разных регионах формируются стихийно, от социально-экономических: регулирования цен на продукты первой необходимости, решения проблемы закредитованности, повышения зарплат, борьбы с безработицей, до политических: отставки правительства и возвращения Конституции 1993 года.
Вечер
Протесты ширятся, митинги идут в разных частях страны - в Караганде, Кокшетау, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте. В столице митинг, перешедший в шествие, разогнан.
Около 20 часов активисты из движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! собираются в Алматы у парка первого президента. К ним присоединяется группа молодых людей и вместе они пытаются шествовать в сторону центра. В районе торгового центра Mega группу протестующих из нескольких десятков человек жестко задерживают.
На еще один митинг, организованный незарегистрированной Демократической партией Казахстана возле спорткомплекса Almaty Arena в Алматы собирается около сотни людей. Протестующих здесь также жестко задерживает полиция, среди задержанных и лидер партии Жанболат Мамай.
Несмотря на задержания у Almaty Arena число людей заметно и быстро растет. После 22 часов они начинают перекрывать движение, останавливая автобусы и вступают в первые стычки с полицией. После этого группа из, как минимум, нескольких сотен человек начинает двигаться в сторону центра Алматы - им предстоит пройти около 13 километров.
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Токаев вновь обращается к протестующим с просьбой «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества». Он обещает рассмотреть социально-экономические требования в ходе рабочего совещания в столице на завтрашний день.
5 января
Ночь
В ночь с 4 на 5 января на Площади Республики в Алматы собирается несколько тысяч человек (по разным оценкам - от 5 до 10 тысяч). Полиция применяет против собравшихся светошумовые гранаты и слезоточивый газ, на площади и близлежащих улицах происходят столкновения групп людей с полицией, сожжено несколько полицейских автомобилей. Демонстранты под натиском полиции покидают площадь и расходятся в разные районы города, где продолжается противостояние с полицией.
Митинги в разных городах страны переходят в шествия, а затем в противостояние с силовиками. Волнениями охвачен преимущественно юг страны. В Таразе и Шымкенте протестующие штурмуют здания акиматов. В Уральске протестующих разгоняют с помощью светошумовых гранат.
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В МВД сообщают, что протестующими были использованы камни, палки, газовые, перцовые баллоны и бутылки с зажигательной смесью. В результате, по Казахстану были нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел и повреждено 37 служебных автомашин. Также задержали около 200 человек.
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Токаев в ночном заявлении говорит, что «власть не падет», и нужен «не конфликт, а взаимное доверие и диалог», а также то, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются противозаконными. Также он обращается к молодежи с призывом не портить «свои жизненные пути» и «не отравлять жизнь близким».
Утро
Ранним утром Токаев отправляет в отставку правительство. Назначены новый государственный секретарь (Крымбека Кушербаева меняет Ерлан Карин) и первый заместитель председателя комитета национальной безопасности (Мурат Нуртлеу). В Алматы, Алматинской и Мангистауских областях введен режим чрезвычайного положения. Токаев заявляет, что после введения режима ЧП ситуация в Алматы и Мангистауской области стабилизируется.
Президент также поручает ввести временное госрегулирование цен на газ, ГСМ и продукты, а также временный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Помимо этого он поручил приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц», и создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
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В Алматы не работают общественный транспорт и такси, закрыты многие магазины и кафе. В городе не работает мобильный интернет. Площадь Республики оцеплена военными и бронетранспортерами.
Утром в Алматы в разных частях города продолжаются шествия и столкновения с силовиками. Протестующие захватывают военные грузовики и перекрывают дороги. Количество демонстрантов увеличивается, они снова идут маршем с разных концов города к центру. Основная группа движется с окраины города по улице Толе би, в районе водохранилища Сайран они разбивают окна в районном филиале правящей партии “Нур Отан”.
День
К середине дня на улицах Алматы тысячи протестующих, они движутся в сторону площади Республики. Первые группы доходят до площади около 14 часов, здесь уже нет бронетранспортеров и очень мало силовиков. Демонстранты штурмуют здание акимата города, как минимум, в одном крыле здания начинается пожар. Протестующие отправляются на штурм бывшей резиденции президента, расположенной неподалеку. К протестам присоединились в Усть-Каменогорске, Семее, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Жезказгане, Балхаше и Сатпаеве. В центральном Казахстане на забастовки выходят работники местных промышленных предприятий.
В некоторых городах происходят локальные стычки с полицией. Происходят попытки штурма акиматов в Актобе, Атырау и Семей. В Актау и Жанаозене на площадях собираются от 10 до 20 тысяч человек - акции проходят мирно.
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Во время протеста перед городским акиматом Алматы неизвестные напали с пистолетом и избили лидера Демпартии Жанболата Мамая. Вместе с другими людьми и активистами партии им удалось защититься и спастись.
Вечер
К вечеру в Алматы подожжены здания прокуратуры, городского акимата, резиденции президента и два комплекса телекомпаний на площади. Среди демонстрантов появляются вооруженные люди. В районе площади происходит стрельба, видны первые раненые и убитые.
В Талдыкоргане митингующие сносят памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, подожжено здание областного акимата. В Таразе, Шымкенте и Кызылорде идут ожесточенные столкновения. Митинги в Семее, Усть-Каменогорске, Уральске, Петропавловске и Павлодаре разгоняют с применением спецсредств.
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Международная сеть мониторинга блокировок Global Check передает, что по всему Казахстану отключен интернет.
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Токаев подписывает указ о введении режима ЧП по всей стране. В каждом городе созданы комендатуры, установлены блокпосты, введены комендантский час и ограничена свобода передвижения. Также запрещены мирные собрания и забастовки.
6 января.
Ночь
В Алматы захвачен аэропорт. Неизвестные штурмуют здания департаментов полиции и комитета национальной безопасности. В это же время в городе словно исчезают сотрудники правоохранительных органов. Торговые сети, магазины и банки подвергаются грабежу и мародерству. .
В Таразе нападению подвергаются здания филиала правящей партии Nur Otan (ныне - Amanat) и местный департамент полиции. В Шымкенте повреждены здания городского акимата, дома культуры, выставочного центра, драматического театра и различные отделы полиции. В Кызылорде и Талдыкоргане происходят нападения на департаменты полиции и КНБ.
Позже в генеральной прокуратуре заявят, что в департаментах полиции Алматинской и Жамбылской областей сотрудники оставляли здания, не оказав сопротивления. А должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординских областей проявили бездействие.
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Токаев занимает пост председателя совета безопасности, который ранее пожизненно принадлежал бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.
Освобожден от должности председатель КНБ Карим Масимов, назначены начальник службы государственный охраны и несколько заместителей председателя КНБ.
В Алматы объявляют антитеррористическую спецоперацию. В комендатуре отметили, что «высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом».
Токаев заявляет, что «толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины» и также высказал мнение, что высокая организация нападающих свидетельствует о «тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово».
Токаев обращается к главам государством Организации договора о коллективной безопасности, членами которой является Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан с просьбой помощи. Он заявил, что происходящее в стране это «террористическая угроза, даже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное - нападение на наших граждан».
ОДКБ незамедлительно принимает решение об отправке войск в Казахстан.
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В ночь на 6 января на 3-4 часа в Казахстане появляется интернет, после чего его окончательно выключают.
Утро
Приостановлена деятельность банков второго уровня и казахской фондовой биржи.
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Во время беспорядков в разных населенных пунктах местные жители собираются в дружины и патрулируют улицы. Так, Власти рассказали о таких патрулях в аулах Алматинской области - Белбулак, Туздыбастау, Шамалган, Узынагаш, Райымбек, Абай и городе Каскелен. Были созданы посты, где люди дежурили по 50-70 человек. На въезде в Каскелен собралось около 200 дружинников.
День
Участник Союза торговых сетей Дмитрий Шишкин сообщил что разграблено 12 магазинов Magnum Cash&Carry, пострадало 14 магазинов «Технодом» в Алматы и Талдыкоргане, 11 магазинов Sulpak, 7 магазинов Alser, 11 магазинов KIMEX/Grazie, 8 магазинов Mon Amie в Алматы, «Спортмастер Казахстан» около 20-25 магазинов в Уральске, Алматы и Шымкенте. Пострадали также магазины Intertop и Evrika.
В Алматы, Актау и Актобе аэропорты приостановили работу. За рубежом на отдыхе в это время находится 7,5 тысяч казахстанцев.
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По Казахстану протесты продолжаются в Жанаозене, Актау, Жезказгане и Актобе. В Актобе против демонстрантов вновь применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В Алматы во второй половине дня на площади Республики собираются несколько сотен человек, которые растягивают плакат «Қарапайым халықпыз біз - террорист емеспіз!» (Мы простой народ - мы не террористы! - каз.) и проводят акцию протеста.
По данным полиции Алматы, отражено нападение на здание департамента полиции и идут бои по месту дислокации трех административных зданий. Комендатура же сообщает, что в Алматы неизвестными окружены первая и седьмая больницы.
Позже пресс-секретарь ДВД Алматы Салтанат Азирбек заявила, что в результате антитеррористической операции ликвидированы десятки нападавших, а их личности устанавливаются. Также в комендатуре заявили, что число погибших полицейских достигло 13, двое из них обезглавлены. Позже информация о том, что некоторых убитых полицейских обезглавливали никем не была подтверждена.
О погибших протестующих не сообщается.
***
Токаев продолжает совершать перестановки. Так, были назначены новые глава агентства по стратегическому планированию и реформ, управляющий международным финансовым центром «Астана» и заместитель начальника службы государственной охраны.
Вечер
Подразделения ОДКБ прибыли в Казахстан, в их числе - воздушно-десантные войска России.
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В эфире госканалов перечислены объекты, которые ранее были захвачены, а сейчас освобождены: акиматы Жамбылской области и Семея, аэропорт Актобе, офис Nur Otan в Таразе и департамент полиции Жамбылской области. Помимо этого пресс-служба полиции Алматы заявила об уничтожении террористов возле здания ДП.
Количество погибших силовиков увеличилось до 18 человек. Акиматам регионов было поручено обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и вооруженных сил.
МВД сообщило, что «Площадь Республики в Алматы расчищена от преступных группировок». Следом в эфире телеканала «Хабар 24» заявили об освобождении бывшей резиденции президента и городского акимата.
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Активисты, митингующие на Площади Республики после полудня, сообщили о том, что по мирным демонстрантам открыли огонь, достоверно известно о смертях нескольких активистов от боевых пуль.
Количество погибших протестующих все еще не сообщается. В органы полиции города доставлено около 2 тысяч задержанных.
7 января.
Ночь
Global Check сообщает, что мобильный интернет в большинстве регионов Казахстана до сих пор остается отключенным.
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В разных уголках Алматы слышны выстрелы и взрывы.
Утро
Более 3000 человек задержано, 26 человек «ликвидировано» силовыми органами.
На всей территории Казахстана был установлен «критически красный» уровень террористической опасности и режим антитеррористической операции.
В то же время митинги продолжаются в Актау и Жанаозене. В Актобе вновь применяют резиновые пули и газ, после чего протест окончательно разгоняют. В Уральске родственники задержанных сообщают о том, что не могут найти своих близких.
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Агентство по защите и развития конкуренции (АЗРК) начало расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. В список компаний вошли АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО “СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ».
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По всей стране, кроме Алматы, Талдыкоргана, Уральска, Шымкента и Тараза, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме. Было восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране.
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Министерство обороны России сообщило, что российские подразделения приступили к «выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента». Численность военных ОДКБ будет достигать около 2,5 тысяч, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев также сообщил, что контингент ОДКБ отвечает за прикрытие и охрану государственных объектов. Они не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков.
День
Комендатура Алматы сообщила о том, что боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» на площади Республики. Первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев завляет, что в городе были предприняты две попытки захватить телебашню и выйти в эфир. В разных частях Алматы все еще слышны выстрелы и взрывы.
В Талдыкоргане напали на следственный изолятор, однако атаку удалось отбить.
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Количество задержанных увеличилось до 4000 человек, среди задержанных - криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий Арман».
В Уральске задержана группа активистов, которые выходили из редакции местного издания «Уральской недели». Также задержан журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров.
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Токаев выступает с обращением к нации. Он заявляет , что им был дан приказ «открывать огонь на поражение без предупреждения», потому как «никаких переговоров с преступниками и убийцами не может быть». Он обещает , что все эти люди будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности. Помимо этого, он заявляет, что за последние дни на Алматы напало «20 тысяч террористов» (эти данные так и не были подтверждены документально).
Он добавил, что «трагические события в нашей стране по новому высвечивают проблемы демократии и прав человека, что демократия это не вседозволенность и тем более не подстрекательство». Однако он отметил, что это «вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека».
Президент обвинил «отдельных так называемых» правозащитников и активистов в том, что те ставят себя выше закона, из-за которых «зауживается интернет», в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса.
Также он сказал, что подстрекальскую роль в нарушении правопорядка играли «так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели».
Токаев заверяет, что Казахстан быстро преодолеет черную в полосу в истории и что главное - не допустить повторения таких событий в будущем. Он анонсирует еще одно свое выступление 11 января.
Вечер
МВД дает подробности задержаний. Так, криминального авторитета «Дикого Армана» задержали в гостинице Ritz-Carlton в Алматы, во время досмотра у него изъят арсенал огнестрельного оружия: полуавтоматические пистолеты разных марок и калибров, холодное оружие, газовая граната и военный бронежилет.
Также у нескольких групп других задержанных изъяты охотничий карабин «Сайга» с патронами, резиновая и металлическая дубинки, пятилитровые тары с бензином, золотые изделия, ножи и пистолеты.
8 января.
Ночь
В Алматы антитеррористическая операция длится уже сутки. Активные действия также ведутся в Талдыкоргане, Таразе и Кызылординской области.
Интернет в Казахстане по-прежнему остается выключенным почти у всех операторов, сообщает Global Check.
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Казахстана немедленно отменить приказ «стрелять без предупреждения» в рамках антитеррористических операций. Он нарушает международные правовые обязательства Казахстана уважать и защищать право на жизнь, говорится в заявлении.
В HRW отмечают, что в стране должны «применять силу, в частности смертоносную силу, только в крайнем случае», а профильным органам власти необходимо обеспечить тщательное, независимое и оперативное расследование любых заявлений о насилии и незаконных убийствах.
Утро
В органы полиции доставлено 4266 задержанных. В МВД заявляют, что среди них есть иностранные граждане. По предварительным данным - «граждане соседнего государства».
Также арестованы председатель незарегистрированной партии El Tiregi Нуржан Альтаев и его заместитель – председатель союза таджикско-афганских ветеранов Мурат Мухамеджанов на 15 суток. На 10 суток арестованы гражданский активист Бекнур Сражанов и журналист Лукпан Ахмедьяров в Уральске. Им вменяют административную статью за участие в незаконном митинге.
В МВД заявили, что на одном из блокпостов ЗКО задержали авто с «мародерами-приверженцами деструктивных религиозных течений». В автомобиле был найден нож, слезоточивая граната, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт часов, а также другие гаджеты и аксессуары. Задержанные заявили, что гранату и патрон купили у знакомых, а вещи, смартфоны и другие аксессуары получили в результате мародерских действий.
Международная Мониторинговая Миссия по Трудовым Правам в Центральной Азии сообщила об исчезновении лидеров независимых профсоюзов, в частности, активистов профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспана Косшыгулова, Тахира Ерданова, Амина Елеусинова. Пропали также члены семьи Амина Елеусинова.
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По факту государственный измены задержан бывший председатель КНБ Карим Масимов. Также сообщается о «других лицах», задержанных, в ходе этого дела.
День
Завершаются последние митинги в Актау и Жанаозене. Тем временем МВД сообщает о задержании 11 организаторов массовых беспорядков в Казахстане. Также ведомство рапортует о найденных схронах с оружием в разных уголках страны.
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Уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин сообщает о гибели двух детей от огнестрельных ранений в Казахстане.
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что доступ к интернету в Казахстане ограничен, потому что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий.
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Пресс-секретарь Назарбаева заявляет, что экс-президент находится в столице и проводит ряд консультативных встреч, находясь на прямой связи с президентом Токаевым.
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Агентство по защите конкуренции сообщает, что начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Как сообщили в ведомстве, во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.
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Токаев удалил публикацию о «20 тысячах террористах» в своем Твиттер. В будущем он заявит, что эту информацию ему дали местные руководители правоохранительных органов и перестанет называть эту цифру. Вместо «террористов» он станет использовать «бандиты, мародеры, насильники и убийцы».
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В некоторых регионах Казахстана включают интернет, он работает несколько часов.
Вечер
Казахстанцы выходят на акции солидарности в Лондоне, Будапеште, Праге, Львове, Тбилиси, Берлине и Мюнхене. Они требуют вернуть интернет в Казахстане, демократизации и вспоминают события 1986, 2011 и 2019 года.
9 января.
Утро
Заместитель акима города Ержан Бабакумаров заявил, что ситуация в Алматы стабилизируется, однако «есть вспышки ожесточенного сопротивления».
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Общий ущерб бизнесу оценивается в 92,3 млрд. тенге, при этом больше всего пострадали предприниматели в Алматы — речь идет о 90,7 млрд. тенге. Так в 10 регионах страны 1181 пострадавших субъектов бизнеса, в Алматы — 935.
День
В центре Алматы коммунальные службы приступают к уборке улиц, вывозят сожженные и поврежденные автомобили, которые оставались в разных частях города все эти дни. Впервые за последние четыре дня в городе заработала служба вывоза мусора.
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МВД сообщает о задержании 5800 человек. Также в ведомстве вновь заявили, что в Алматы прибыло 20 тысяч подготовленных человек.
«Они не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры, отбирали и переодевались в форму правоохранительных органов и военных, открывали огонь по силовикам и обычным гражданам», — сообщили в МВД.
В ведомстве добавили, что в регионах от 500 до 4000 человек нападали на акиматы и другие административные объекты.
Пресс-служба президента же заявила, что среди задержанных есть «значительное количество иностранцев». Одним из них мог оказаться гражданин Кыргызстана, джазовый музыкант Викрам Рузахунов. В эфире государственного телеканала он признавался, что за участие в погромах ему якобы заплатили чуть больше $200. На его лице были очевидные следы избиения. Его узнали родственники и друзья, после чего он был освобожден.
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Токаев меняет еще двух заместителей председателя КНБ. Также он присвоил награды 16 сотрудникам правоохранительных органов, погибших во время беспорядков.
Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщает, что тот «сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности» Токаеву, «так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». При этом Укибай заявляет о «монолитности государственной власти» в Казахстане.
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На заседании оперативного штаба с участием Токаева сообщают, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Освобождены все прежде захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения. При этом продолжается зачистка населенных пунктов.
Минздрав заявляет о том, что за время беспорядков в Казахстане погибло 164 человека. Чуть позже эту информацию опровергли, назвав ее «технической ошибкой». Таким образом государство все еще не предоставило информацию об общем количестве погибших и пострадавших.
10 января.
День
В Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате беспорядков.
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В Алматы постепенно возобновляется работа общественного транспорта.
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Оперативный штаб МВД сообщил, что в органы внутренних дел доставлено 9 900 человек. Позже стали распространяться многочисленные заявления и обращения задержанных о том, что силовики применяли к ним пытки, а некоторых раненых забирали из больниц 8 января.
КНБ сообщил о нейтрализации двух экстремистских ячеек, принимавших участие в беспорядках в Алматы. В ведомстве заявили, что один из лидеров группы является иностранным гражданином, имеющим связь с террористическими группировками за рубежом. Также в ведомстве заявили о стабилизации ситуации в Казахстане и нейтрализации очагов террористических угроз на позициях республиканского и региональных оперативных штабов.
В МВД подтвердили факт смерти начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова, а в КНБ сообщили о гибели в столице полковника КНБ Азамата Ибраева.
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В Шымкенте родственники ищут задержанных возле изоляторов временного содержания, а в Семее заявляют о том, что не могут выйти на связь с задержанными близкими. Люди собираются у морга в Алматы в поисках тел пропавших родственников и близких людей.
В Актобе обыскали дом и забрали на допрос журналистку Ардак Ерубаеву, освещавшую протесты в городе.
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Государственный секретарь Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар24» заявил, что «конечной целью террористической атаки на Казахстан был государственный переворот».
«Здесь имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних деструктивных сил, поскольку участниками будуарных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные», — добавил он.
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Токаев на внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ заверил, что миротворческие силы организации уйдут из Казахстана как только завершится антитеррористическая операция.
11 января.
День
Алихан Смаилов стал новым премьер-министром Казахстана вместо отправленного в отставку Аскара Мамина. Его кандидатуру предложил Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса, фракции поддержали. Во вторник Токаев подписал указ о формировании нового правительства.
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На заседании мажилиса Токаев сообщил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена, а через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ.
Токаев назвал провальной работу некоторых государственных органов, заявив, что у представителей властных структур искаженное представление о жизни людей, обострилась проблема неравенства, которая усугубляется из года в год.
«В системе господдержки сложилась система "друзьям - все, остальным - по закону» - сказал Токаев.
Президент поручил прекратить работу компании «Оператор РОП», которую контролировала младшая дочь бывшего президента Алия Назарбаева. Он также раскритиковал проект ЛРТ в Астане, назвав этот проект «с сильным запахом коррупции», фонд «Самрук-Казына» и «Банк развития Казахстана», назвав последний «личным банком» для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные кабинеты.
Помимо прочего он объявил пятилетний мораторий на рост зарплат министров, депутатов и акимов, кардинальную реорганизацию всей системы национальной безопасности, поручил разработать программу повышения доходов населения, уделить внимание снижению безработицы и разработать комплекс мер по контролю инфляции.
Президент в очередной раз обвинил КНБ в игнорировании критической угрозы национальной безопасности.
«КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности(...) Из-за этого организаторам атаки оставалось лишь найти повод, который появился бы и без протестов. Но в качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз», − констатировал он.
Он также сообщил, что важнейшим вопросом остается социальная справедливость и сказал, что «благодаря первому президенту – елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам». Токаев поручил создать создать общественный фонд «Қазақстан халқына», который должен помогать казахстанцам.
К тому же президент пообещал, что политическая модернизация будет продолжена и новый пакет политических реформ будет представлен в сентябре во время очередного послания народу.
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Арестован на 15 суток редактор местного сайта Altaynews.kz Дарын Нурсапар по обвинению в участии в незаконном митинге. Он освещал протесты в Усть-Каменогорске 5 января.
Для создания статьи использовались материалы Radio RFE/RFL, «Ак Жайык», «Уральская Неделя» и «Наша Газета» (Костанай).
Хронология январских событий в Казахстане по карточкам