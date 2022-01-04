В Актау начала работать правительственная комиссия
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Токаев ждет от протестующих в Мангистау готовности к диалогу
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал начало работы в Мангистау правительственной комиссии и заявил, что ждет от протестующих готовности к диалогу.

Правительственная комиссия «имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране», написал Токаев в Твиттере. «Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», - заявил он.

Накануне правительство анонсировало приезд в Актау трех членов кабмина – вице-премьера Ералы Тугжанова, министра энергетике Магзума Мирзагалиева и председателя агентства по защите конкуренции Серика Жумангарина.

Протесты в Жанаозене, а затем и в других населенных пунктах Мангистауской области вспыхнули 2 января, протестующие требуют снижения цен на газ со 120 до 50 тенге. Газ использует большинство автомобилистов в регионе. Правительство изначально заявило о невозможности повлиять на цены на газ, однако накануне отчиталось, что бизнес готов снизить цены до 85-90 тенге. Протестующие не стали покидать центральные площади в Актау и Жанаозене и оставались на них и в прошлую ночь, заявляя о намерении отстоять свое первоначальное требование.

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