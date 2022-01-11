​Токаев обвинил КНБ в игнорировании критической угрозы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, обвинил Комитет национальной безопасности в игнорировании критической угрозы терроризма. По его словам, сотрудники ведомства сдавали здания без боя. В то же время он похвалил спецподразделения МВД и отдельно группу полицейских Алматы, которая отразила атаку на здание своего департамента.

По словам Токаева, сплоченность казахстанского общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. «КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности», − констатировал он.

Из-за этого организаторам атаки оставалось лишь найти повод, который появился бы и без протестов. Но в качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз: «Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности в Жанаозене, на втором подключились бандиты и мародеры, далее последовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов в том числе зарубежных боевиков. После этого стала очевидна другая цель – дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя, в итоге, захват власти. Называя вещи своими именами, я уже заявлял это на саммите ОДКБ, против нашей войны была развязана террористическая война, враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги».

План атаки на Казахстан, как утверждает президент включал, в себя целый ряд различных объектов – военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. «Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент. На момент принятия такого решения мы могли бы полностью утратить контроль над Алматы, который полностью был бы отдан на растерзание террористам. Затем мы потеряли бы столицу, а затем и всю страну. С появлением миротворческого контингента мы смогли перебросить дополнительную часть спецназовцев в Алматы и спасти город».

В связи с окончанием острой фазы контртеррористической операции, Токаев отметил мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении агрессии: «Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здания департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие министерства обороны и Службы государственной охраны». Однако, констатировал он, не все проявили верность своему долгу: «В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточное боевой арсенал, не вступая в бой покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию».

После всего произошедшего президент считает необходимым найти и наказать всех боевиков и всех пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан. Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.

«Другой крайне важный момент почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта. Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств. Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма. Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии», − заключил он.