В Казахстане стартует модернизация исторического сознания

Продолжением программы «Рухани Жангыру» станет модернизация исторического сознания казахстанцев. Новую статью опубликовал в среду президент страны Нурсултан Назарбаев. В ней он озвучил новые инициативы по восстановлению теперь уже степного наследия и поручил начать работу по ряду таких крупных проектов, как восстановление городища Орырар, созданию исторических туристических маршрутов, восстановлению «Великих имен Великой степи» и ряд других.

В Казахстане необходимо создать семилетнюю программу «Архив-2025», которая должна стать продолжением уже успешно реализованной программы «Мәдени мұра». Ведь, как считает президент, многие документальные свидетельства о жизни предков и их уникальной цивилизации до сих пор не введены в научный оборот и ждут своего часа в многочисленных архивах по всему миру. В новую программу должны войти «серьезные фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная с античности и кончая современностью».

«В рамках его реализации нужно сфокусировать поисково-исследовательскую работу специальных групп историков, архивистов, культурологов на системном и долгосрочном взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами», - говорится в статье Назарбаева, опубликованной на сайте Акорды.

По мнению главы государства, эта «важная во всех отношениях деятельность» не должна превратиться в «академический туризм» за государственный счет.

«Необходимо не только кропотливо собирать архивные данные, но и активно конвертировать их в цифровой формат, делая доступными для всех заинтересованных экспертов и широкой общественности», - считает он.

А вот для воспитания чувства гордости за свою историю и воспитания патриотизма среди подрастающего поколения важно создать при школах и краеведческих музеях страны историко-археологическое движение.

Создать учебно-образовательный Парк-энциклопедию «Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники в честь наших знаменитых исторических деятелей и их достижений, – еще одна инициатива президента.

«Великая степь породила целую плеяду выдающихся деятелей. Среди них такие масштабные фигуры, как аль-Фараби и Яссауи, Кюль-Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и многие другие», - пишет глава государства.

Кроме того, необходимо сформировать актуальную галерею великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве через формирование целевого госзаказа.

Вместе с тем необходимо систематизировать и активизировать деятельность по созданию и распространению научно-популярной серии «Выдающиеся личности Великой степи» – «Ұлы Дала тұлғалары», в рамках которого можно создать международные многопрофильные коллективы, в которых наряду с казахстанскими учеными будут задействованы и иностранные специалисты.

В рамках направления «Генезис тюрского мира» Назарбаев предлагает запустить проект «Тюркская цивилизация: от истоков к современности», в рамках которого «можно организовать» Всемирный конгресс тюркологов в Астане в 2019 году и Дни культуры тюркских этносов.

«Также важно создать единую онлайн-библиотеку общетюркских произведений по примеру Википедии, в качестве модератора которой может выступить Казахстан. Кроме того, в рамках продвижения Туркестана в качестве нового областного центра необходимо системное усиление его позиционирования на международной арене. Древняя столица Казахстана является не только духовным центром нашего народа, но и сакральным местом для всего тюркского мира», - отмечается в статье.

Получат свое развитие и музеи. В своей статье глава государства говорит о возможности создать музей древнего искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала».

«В нем можно собрать образцы высокого искусства и технологий, в том числе изделия, выполненные в зверином стиле, убранство «Золотого человека», предметы, отражающие процесс приручения лошади, развития металлургии, изготовления вооружения, снаряжения и другие артефакты. Развернуть в нем экспозиции ценных археологических находок и археологических комплексов, найденных на территории Казахстана, которые отражают процесс развития различных отраслей хозяйства на территории нашей страны в те или иные исторические эпохи», - объясняет он.

Также предлагается создать общенациональный клуб исторических реконструкций «Великие цивилизации Великой степи» и проводить на его основе фестивали в Астане и регионах Казахстана по тематикам: древние саки; гунны, эпоха великих тюркских каганов и другие. Интересен будет и туристический проект по частичному восстановлению древнего города Отырар с воссозданием объектов городской среды – домов, улиц, общественных мест, водопровода, городской стены и так далее. При этом необходимо сделать упор на популяризацию знаний и развитие туризма на этой основе.

Отдельным блоком президент выделил тысячу лет степного фольклора и музыки, в рамках которого предлагает создать «Антологию степного фольклора», выпустить сборник «Древние мотивы великой степи» – коллекцию значимых произведений, созданных для традиционных казахских музыкальных инструментов, а также организовать серии научно-поисковых экспедиций в различные регионы Казахстана и другие страны для поиска общих исторических основ фольклорной традиции.

И заключительный пункт статьи президента затрагивает развитие истории в кино и на телевидении. По данному направлению уже в ближайшее время нужно запустить в производство специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих «непрерывность цивилизационной истории Казахстана».

«Рассматриваю указанные выше проекты как продолжение программы «Рухани жаңғыру». Новые компоненты общенациональной программы «Рухани жаңғыру» позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации.Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны», - считает Назарбаев.