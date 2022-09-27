Ограниченное наблюдение

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. За пару месяцев до их объявления в Казахстане в очередной раз начали менять законодательство о выборах, ограничивая возможности независимого наблюдения. И хотя самые одиозные нормы, по заверениям Минюста, из проекта поправок убрали, сильных изменений документ не претерпел и наблюдатели ожидают, что работать им будет сложнее.
Власть поговорила с наблюдателями об их планах и ожиданиях от предстоящих выборов.
Против наблюдения
Летом на портале открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах, в том числе регулирующий деятельность независимых наблюдателей. Согласно опубликованной информации, теперь Центральная избирательная комиссия не только разрабатывает и утверждает порядок аккредитации, но и осуществляет ее.
ЦИК может отказать НПО в аккредитации, если наблюдение за выборами не относится к ее уставной деятельности. Похожая инициатива уже появлялась перед парламентскими выборами в 2021 году. Но позднее стало известно, что постановление носило рекомендательный характер. Тем не менее, во время этих выборов независимые наблюдатели сталкивались с серьезным сопротивлением на избирательных участках. Это же произошло и во время референдума в начале июня этого года. Тогда представители наблюдателей сообщали, что действия по сопротивлению носили более организованный характер.
Помимо этого, новые поправки подразумевали необходимость предоставления информации об иностранном финансировании НПО за последний год. В случае, если обнаруживалось финансирование со стороны зарубежных организаций, граждан и государственных органов — им также могли отказать в аккредитации. Тогда наблюдатели заявили, что эти поправки могут стать толчком к закону об иностранных агентах.
Наблюдатели вслед за анонсированными поправками пытались провести акции протеста против них. В Алматы акимат несколько раз отказался согласовывать митинги, сославшись на то, что на местах митингов проводятся ремонтные работы и культурно-массовые мероприятия. 24 июля активист Данияр Супиев провел пикет против поправок у памятника декабрьским событиям. Через некоторое время он был задержан и получил штраф в 50 МРП. В Астане наблюдателям удалось провести митинг.
2 сентября, уже после объявления о президентских выборах этой осенью вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила, что «после многочисленных дискуссий» из законопроекта исключили требование предоставлять информацию об иностранном финансировании. Несмотря на выступление части депутатов парламента против аккредитации наблюдателей, эта норма остается в законопроекте.
Независимые наблюдатели в разговоре с Властью сообщили, что все еще считают законопроект дискриминирующим и направленным на борьбу с незавсимым наблюдением. Тем не менее, многие из них готовятся мобилизоваться для наблюдения на выборах.
Нужно ли наблюдать?
«Мы ожидаем кандидатов. Пока только Токаев и Косанов высказали свои намерения (на момент разговора оппозиционный политик Жасарал Куанышалин еще не заявлял о своем намерении участвовать в выборах — В.). Если будет реальный, независимый кандидат, которого поддерживает народ, то будем наблюдать. Но если все будет по старому — будут безальтернативные выборы — то и наблюдать не надо», — говорит Бекнур Сражанов, координатор наблюдения ОО «Жария» в Западно-Казахстанской области.
Сражанов рассказывает, что организация не начинала подготовку к наблюдению, так как сотрудники ждали объявления официальной даты проведения выборов. При этом у «Жария» уже есть готовый актив наблюдателей.
«У нас сейчас в области идут выборы сельских акимов. Наблюдаем за ними. Где-то 50 человек костяка есть. У нас 12 районов и везде есть опытные наблюдатели. Не могу сказать, что мы охватим всю область. Но многие участки можно охватить. Где есть много избирателей. Есть, к примеру, аулы, где живет очень мало людей. Я думаю, там нет необходимости наблюдать. Но если нужно будет больше людей, то мы сможем их подготовить. Направим все силы на обучение в таком случае», — добавляет он.
По словам Сражанова, организации должно хватить двух месяцев на подготовку наблюдателей — сотрудники уже готовы проводить семинары в районах и связываться с добровольцами. Однако основную проблему он видит в вводимых поправках, требующих аккредитации наблюдателей.
«Против открытых, честных и справедливых выборов. Потому что эта аккредитация и другие требования создают для нас очень много проблем. Мы против этого. Права наблюдателей не должны быть ограничены. Чтобы прошли честные и демократические выборы, как написано в нашей Конституции», — резюмирует он.
Улучшений не наблюдается
Молодежная информационная служба Казахстана уже набирает наблюдателей в Лигу молодых избирателей и готовится к традиционной кампании наблюдения. На сайте уже зарегистрировались 849 человек. Их обучение булет проходить в два этапа — онлайн курс и живой тренинг с инструктажем. По всему Казахстану МИСК планирует охватить 500 избирательных участков.
«2019 год был эксклюзивен тем, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов начал набирать больше 10% голосов по стране, что напугало власть, ЦИК, участковые комиссии и уже к полуночи началось ручное управление процессом подсчета. Для наблюдателей оно выразилось в том, что те, кто не не успел получить протоколы — вынуждены были ждать очень долго, а комиссии надеялись, что наблюдатели устанут и уйдут», — говорит Ирина Медникова, руководитель попечительского совета МИСК.
Более жесткими по ограничению прав независимых наблюдателей были парламентские выборы 2021 года, считает она. Власти поняли, что независимые наблюдатели имеют силу и влияние, и издали постановление о внесении целей наблюдения в уставы НПО, отклонили ПЦР-тесты из частной лаборатории, выставили множество мелких препятствий на самих участках, в том числе и на этапе подсчета голосов. При помощи нынешних поправок в закон о выборах в Казахстане пытаются закрепить регулирование работы наблюдателей.
«Возможно, сегодня властям не нужен такой резонанс, и наблюдателей постараются ограничить, в том числе меняя закон “О выборах”. Принимая поправки в закон, депутаты заявляли о непрофессиональности наблюдателей, якобы мешающих членам избирательных комиссий вести свою работу. Такая риторика может привести к соответствующей практике, когда наблюдателей будут удалять с участков, сославшись на их непрофессионализм. Также МИСК получает сообщения от студентов, где кураторы запрашивают имена и ИИН студентов, которые зарегистрировались наблюдать в проекте МИСК. Мы сомневаемся, что это делается с целью поощрения, поэтому можно уже сейчас говорить о возможном давлении», — объясняет Василина Атоянц, исполнительный директор МИСК.
Во время досрочных президентских выборов 20 ноября вряд ли получится увидеть снижение объема нарушения прав наблюдателей наблюдателей, уверена Атоянц. Давление продолжится, например, в виде ограничения передвижения по участкам или удаления с участков.
«В настоящее время рабочая группа по этим поправкам работает достаточно интенсивно, включая подготовку по выходным, поэтому мы думаем, что до выборов закон обязательно будет принят. Поправки могут сильно ограничить наблюдение — хотя наблюдателям разрешено вести фото и видео съемку, возникнут сложности при распространении этих материалов, потому что их относят к персональным данным. Трудности также могут возникнуть на этапе аккредитации, где ЦИК сможет отсеять общественные организации, имеющие международную поддержку, — рассказывает Медникова, — Несмотря на исключение нормы об иностранном финансировании, в текущей версии проекта остается “недопуск иностранного вмешательства при подготовке и проведении выборов”. Это широкое понятие и ЦИК может трактовать его по-разному. В частности, на этапе рабочих обсуждений у ЦИК не было ответа на вопрос: считать ли иностранным влиянием грант на наблюдение или в целом все другие гранты общественной организации? При самом плохом сценарии независимые от правительства НПО не смогут наблюдать за выборами».
Новые тактики ограничений
Арайлым Назарова, руководительница ОО «Независимые наблюдатели», заявила о готовности их организации наблюдать на предстоящих президентских выборах. По ее словам, во время референдума в июне им удалось подготовить 187 наблюдателей, из которых на участки попали 140. В этот раз Назарова и коллеги планируют мобилизовать не меньше наблюдателей и покрыть все участки в Алматы.
При этом, по ее мнению, поправки в закон о выборах могут помешать наблюдателям получить аккредитацию. Назарова уверена, что в принятии законопроекта нет никакой необходимости, так как до этого не было прецедентов, когда организации, занимающиеся наблюдением, нарушали закон.
«Мы изначально говорили, что против этих ограничений. И что нет необходимости вводить изменения в закон. Но это конечно очень недемократично и нелогично. Аккредитация усложняется — она будет проходить в течение месяца. Сама выборная кампания идет два месяца. Сегодня сдадим, месяц будем ждать и в самый последний момент нам откажут. Мы же параллельно готовим наблюдателей. Если бы в течении 2-3 дней, можно было понять. А тут просто без шансов», — добавляет Назарова.
На грядущих выборах могут придумать новые тактики противодействия независимым наблюдателям, ожидает она: «Это каждые выборы так. В этот раз мы не исключаем чего-то нового. В основном их стратегия — удалить наблюдателей участков, не давать протокола, не давать снимать. И провокации со стороны членов комиссий в отношении наблюдений».
Аккредитация наблюдателей
«Еркіндік Қанаты» планируют наблюдать за президентскими выборами по всей территории Казахстана и как минимум покрыть все крупные города страны. В организации уже начали обучение желающих, а заявки на наблюдение подали уже больше 200 человек. При этом сотрудники фонда проводят тщательный отбор: анкеты массово заполняют студенты различных ВУЗов, и в «Еркіндік Қанаты» опасаются, что таким образом власти пытаются подставить независимых наблюдателей.
«Мы ведем достаточно тщательный отбор, обязательно узнаем у человека информацию о нем, смотрим на опыт в наблюдении. Сразу берем тех, кто уже наблюдал с нами. С ребятами, с которыми мы не работали, мы хотим даже лично поговорить, чтобы удостовериться в том, что их желание наблюдать действительно искреннее. Чтобы никто к нам никого не подослал для того, чтобы испортить процесс. В этом году мы видим, как студенты некоторых ВУЗов массово начинают заполнять анкеты для наблюдения. От наших волонтеров и друзей, которые работают в этих университетах, мы знаем, что прошедшие анкетирование наблюдатели должны обязательно проходить собеседование с деканом их факультета. То же самое было и на референдуме. Непонятно, зачем и кто это делает. У нас есть предположение, что это акимат или КНБ зачем-то отправляют нам своих людей. Возможно, они боятся, что мы хотим вывести людей на улицы. Но мы хотим наблюдать за выборами для того, чтобы они прошли честно и справедливо. Обучаем наблюдателей по закону о выборах, не призывая их выходить на протесты», — рассказывает Елена Швецова, исполнительный директор общественного фонда.
Швецова считает, что поправки, которые могут ограничить независимое наблюдение, примут перед предстоящими выборами. В случае, если в парламенте решат оставить в законе поправку об аккредитации наблюдателей, а Токаев подпишет законопроект как можно ближе к дате выборов — организации могут не успеть сдать документы.
«Может случиться так, что поправки примут ближе к 20 ноябрю, а это значит, что у организаций будет меньше времени на то, чтобы сдать документы на аккредитацию, если она будет принята. Я так понимаю, что власти ищут обоснование, почему эта аккредитация все-таки нужна, поэтому так долго не принимают поправки. По тому, что было — за 30 дней нужно подать документы, то есть в конце октября. Мы переживаем за это, потому что аккредитации быть вообще не должно — это дискриминационная норма», — уверена исполнительный директор.
Ограничения работы независимых наблюдателей продолжатся, но в каком масштабе — неизвестно. Швецова уверена, что работать на избирательных участках будет сложнее, особенно с учетом нововведений в закон о выборах.
«На мой субъективный взгляд, аккредитацию для наблюдателей примут в любом случае. И организации будут вынуждены получать эту аккредитацию. Нам будут запрещать вести фото и видео съемку, потому что понятно, что никому не нужны видео вбросов и волнения народа из-за этого, — говорит Швецова, — Референдум для нас был очень сложным, потому что было какое-то указание о том, чтобы выгнать наблюдателей нашей организации. Мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников избирательных комиссий».
Иностранное вмешательство
Директор НПО «Эхо» Павел Лобачев называет предстоящие президентские выборы «предсказуемыми», считая, что главный вопрос на данный момент —«кто еще будет баллотироваться?». У потенциальных кандидатов практически нет времени на президентскую кампанию, а это значит, что нарушений и ограничений на выборах будет гораздо больше, чем во время президентских выборов в 2019 году.
«Не просто так они разработали поправки в закон о выборах, и я думаю, что их примут перед выборами. Меня особенно напрягает поправка об аккредитации в вышестоящие территориальные избирательные комиссии. Пока непонятно, как все это вообще будет проходить и выглядеть. Ее можно использовать как в пользу наблюдателей, так и против их. В 2019 году огромное количество людей пошли наблюдателями на выборах, потому что был альтернативный кандидат, который как будто представлял народ. Но я боюсь, что в этом году наблюдателей может быть меньше. В первую очередь на это повлияет как раз законопроект поправок, которые могут быть адаптированы перед выборами. И эти поправки наносят очень большой вред независимому наблюдению», — говорит Лобачев.
Он также опасается, что пункт законопроекта о запрете «иностранного вмешательства» могут использовать уже во время предстоящих выборов, отказывая неправительственным организациям в аккредитации наблюдателей.
«Осталась поправка, которая касается иностранного вмешательства. Как ее будут трактовать и в чью пользу — это тоже все еще большой вопрос. Опираясь на эту графу, можно любую организацию, которая получает иностранное финансирование, не аккредитовать для наблюдения. Потому что это могут зачесть за иностранное вмешательство. А еще у нас на подготовку есть меньшу двух месяцев — это, конечно, тоже проблема, но у нас есть костяк наблюдателей, к которым мы можем обратиться и они помогут нам наблюдать. Это не повлияет на профессионализм наблюдателей. Но может повлиять на ограничение с аккредитацией», — считает Лобачев.
Единая платформа для альтернативного голосования
«Нам нужно не уменьшать, а увеличивать количество наблюдателей, потому что это самый простой способ вовлекать граждан в жизнь государства. Кроме того, это доверие, люди понимают, что выборы — это не что-то, что можно проигнорировать. Аккредитация ведет к тому, что люди все больше отдаляется от выборов. В меньшей степени доверяют выборам. С меньшей охотой на них идут», — считает гражданский активист Данияр Супиев.
Он рассказывает, что на последних парламентских выборах он и его соратники запустили платформу, которая позволяет быстро собирать протоколы. Они также хотели протестировать систему, распределяющую наблюдателей по участкам, так как во время президентских выборов 2019 года они наблюдали ситуацию, когда на одном избирательном участке могло находится пять наблюдателей, а на соседнем — никого.
На предстоящих президентских выборах Супиев вновь планирует запустить эту платформу.
«Главная функция платформы — сбор протоколов. Если она отработает правильно, мы сможем предоставить альтернативные результаты в течении нескольких суток после завершения выборов», — резюмирует он.