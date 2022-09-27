Ограниченное наблюдение

Аккредитация наблюдателей

«Еркіндік Қанаты» планируют наблюдать за президентскими выборами по всей территории Казахстана и как минимум покрыть все крупные города страны. В организации уже начали обучение желающих, а заявки на наблюдение подали уже больше 200 человек. При этом сотрудники фонда проводят тщательный отбор: анкеты массово заполняют студенты различных ВУЗов, и в «Еркіндік Қанаты» опасаются, что таким образом власти пытаются подставить независимых наблюдателей.

«Мы ведем достаточно тщательный отбор, обязательно узнаем у человека информацию о нем, смотрим на опыт в наблюдении. Сразу берем тех, кто уже наблюдал с нами. С ребятами, с которыми мы не работали, мы хотим даже лично поговорить, чтобы удостовериться в том, что их желание наблюдать действительно искреннее. Чтобы никто к нам никого не подослал для того, чтобы испортить процесс. В этом году мы видим, как студенты некоторых ВУЗов массово начинают заполнять анкеты для наблюдения. От наших волонтеров и друзей, которые работают в этих университетах, мы знаем, что прошедшие анкетирование наблюдатели должны обязательно проходить собеседование с деканом их факультета. То же самое было и на референдуме. Непонятно, зачем и кто это делает. У нас есть предположение, что это акимат или КНБ зачем-то отправляют нам своих людей. Возможно, они боятся, что мы хотим вывести людей на улицы. Но мы хотим наблюдать за выборами для того, чтобы они прошли честно и справедливо. Обучаем наблюдателей по закону о выборах, не призывая их выходить на протесты», — рассказывает Елена Швецова, исполнительный директор общественного фонда.

Швецова считает, что поправки, которые могут ограничить независимое наблюдение, примут перед предстоящими выборами. В случае, если в парламенте решат оставить в законе поправку об аккредитации наблюдателей, а Токаев подпишет законопроект как можно ближе к дате выборов — организации могут не успеть сдать документы.

«Может случиться так, что поправки примут ближе к 20 ноябрю, а это значит, что у организаций будет меньше времени на то, чтобы сдать документы на аккредитацию, если она будет принята. Я так понимаю, что власти ищут обоснование, почему эта аккредитация все-таки нужна, поэтому так долго не принимают поправки. По тому, что было — за 30 дней нужно подать документы, то есть в конце октября. Мы переживаем за это, потому что аккредитации быть вообще не должно — это дискриминационная норма», — уверена исполнительный директор.

Ограничения работы независимых наблюдателей продолжатся, но в каком масштабе — неизвестно. Швецова уверена, что работать на избирательных участках будет сложнее, особенно с учетом нововведений в закон о выборах.

«На мой субъективный взгляд, аккредитацию для наблюдателей примут в любом случае. И организации будут вынуждены получать эту аккредитацию. Нам будут запрещать вести фото и видео съемку, потому что понятно, что никому не нужны видео вбросов и волнения народа из-за этого, — говорит Швецова, — Референдум для нас был очень сложным, потому что было какое-то указание о том, чтобы выгнать наблюдателей нашей организации. Мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников избирательных комиссий».