Десятки человек вышли на митинг в столице против поправок в закон о выборах

К столичному цирку на митинг против поправок в законодательство о выборах днем в воскресенье вышли порядка 50 человек. Поправки в закон "О выборах РК" предусматривают введение аккредитации независимых наблюдателей. Независимые наблюдатели считают, что эти поправки подвергают институт независимого наблюдения риску исчезновения в Казахстане.

Перед началом митинга организаторы раздавали плакаты всем желающим присоединиться к митингу, чтобы в нём приняли участие обычные граждане, а не только активисты.

«Не аккредитуемые ЦИКом организации не смогут наблюдать за выборами. У центральной избирательной комиссии появится рубильник, который будет разрешать, либо не разрешать наблюдать за выборами. Три дня назад из СМИ мы узнали, что аккредитация будет упрощена. Сегодня мы увидели законопроект, что организации должны предоставит устав, заполнить какую-то форму и не быть закрытыми. Но мы выступаем против любой аккредитации организаций, занимающихся наблюдением», – рассказала Елена Швецова, исполнительный директор общественного фонда «Еркіндік Қанаты».

Она добавила, что наблюдатели хотят, чтобы парламент их услышал и полностью отменил аккредитацию.

Юрист фонда Роман Реймер заявил, что государство нацелилось на постепенное уничтожение института независимого наблюдения, так как поправки в закон включают в себя в том числе изменение устава организации и запрет на фото- и видео фиксацию на участках.

«Законопроект предполагает, что общественная организация, которая хочет пройти аккредитацию, уже в уставе должна иметь ссылку на то, что они могут наблюдать за выборами. И предполагает в целом аккредитацию таких организаций. (...) Теперь, по новому закону, все траты на выбора формируются ЦИКом. Но при этом до этого ЦИК должна была осуществлять процедуру госзакупа. Эти поправки убирают полностью это и говорят о том, что процедура закупа выходит из закона о госзакупок. Все закупки ЦИК будут закрытыми для всех», – сказал юрист.

Реймер также призвал всех несогласных с поправками в закон о выборах писать об этом в социальных сетях, а также наплавлять письма в парламент, министерство юстиции и ЦИК с требованием убрать из законопроекта любые проявления аккредитации, так как она «уничтожит независимое наблюдение в любом его проявлении».

Директор столичного филиала МИСК Анастасия Юхименко добавила, что «сейчас государство все сводит к тому, что останется только государственные наблюдатели».

«МИСК считает, что наблюдение должно быть легким и доступным для всех граждан, мы считаем, что достаточно того, что человеку исполнилось 18 лет. Тогда мы будем знать, что мы действительно живем в Жана Казахстан», - подчеркнула она.

В начале июля на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах. Отдельный блок изменений посвящен деятельности независимых наблюдателей, их работа на выборах, в случае, если поправки будут приняты, сильно затруднится.