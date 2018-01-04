Что ждет Казахстан в 2018-м

С 1 января 2018 года жизнь казахстанцев изменится: на территории Казахстана вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, казахстанский футбол, наконец, заиграет по международным правилам, а дополнительных дней отдыха к праздникам будет меньше чем в 2017 году. Кроме этого, министерство сельского хозяйства пророчит Казахстану засуху, «Жилстройсбербанк» откроет специальную программу кредитования военнослужащих, а у казахстанцев появится возможность слетать напрямую в Вильнюс, Ригу или Бухарест. Vласть внимательно изучила все остальные новшества и подробно описывает те, что способны повлиять на жизнь рядовых казахстанцев.

Образование и наука

В 2018 году 3, 6, 8 и 10 классы казахстанских школ перейдут на обновленные учебные программы, основанные на опыте обучения в Назарбаев интеллектуальные школы. Также министерство образования планирует внедрить в русскоязычных школах новую «уровневую коммуникативную» методику изучения казахского языка. Еще одна неплохая новость: в наступающем году в школах появятся педагоги-ассистенты (проводники между детьми с особыми потребностями и учебными заведениями).

Учителя-предметники тем временем продолжат обучаться на курсах английского языка, чтобы подвести страну к переходу на трехъязычное образование, а вот переход на пятидневную учебную неделю в наступившем году должен успешно завершиться. В ноябре 2016 года глава министерства образования Ерлан Сагадиев не исключал также, что в 2018 году пороговый уровень ЕНТ может с 50 баллов повыситься до 70.

Государство рассчитывает в этот год расширить пилот по внедрению в средних школах подушевого финансирования и тратить на одного школьника в год порядка 300 тыс тенге. Кроме этого, в 2018 году профильное министерство планирует внедрение нового формата попечительских советов во всех учреждениях образования - чиновники сравнивают их с классическим советом директоров при АО. В наступившем году также будет начата подготовка новых учебников для средних школ на латинской графике.

В 2018 году в стране будут созданы центры обслуживания науки - там, как заявляется, можно будет получить доступ к международным базам, профессиональное консультирование и маркетинговую поддержку. Через эти центры чиновники надеются наладить конструктивную связь с научным сообществом, чтобы избежать «глухого» телефона. Помимо этого, в 2018 году планируется вывести на орбиту два отечественных спутника научно-технологического назначения, один из которых предназначен для отработки методики прогнозирования землетрясений.

Ожидается, что в этом году в Астане будет введен в строй сборочно-испытательный комплекс для спутников связи и дистанционного зондирования. В столице же начнется строительство учебного авиацентра, где обучение будет основано на базе ресурсов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Здравоохранение

В наступившем году министерство здравоохранения приступит к полномасштабному переходу отечественной медицины на безбумажный формат работы (четыре региона уже выбраны в качестве пилотных) – до конца года все больницы должны научиться работать в рамках медицинской информационной системы, все процессы в медицинских организациях вплоть до фельдшерско-акушерских пунктов должны быть автоматизированы. Это позволит создать электронные паспорта здоровья казахстанцев, «личные кабинеты» врачей и пациентов, а также выписывать рецепты в электронном виде.

В 2018 году профильное министерство совместно с «Казпочтой» планирует представить на суд общественности систему по адресной доставке льготных лекарств до дома пациента. Кроме этого, с нового года в Казахстане заработал единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения – именно такой подход, по мнению министра здравоохранения Елжана Биртанова, способен решить проблему неэффективности бюджетных инвестиций в здравоохранение на местах и открыть доступ к частным инвестициям.

В 2018 году вступили в силу поправки, отсрочивающие внедрение системы обязательного медстрахования до 2020 года. Несмотря на это с нового года работодатели обязаны перечислять 1,5% от тех своих расходов, которые выплачивают работникам в виде дохода, в Фонд социального страхования. Для этой категории плательщиков социальный налог одновременно снижается с 5 до 3,5%.

Социальная защита

С увеличением месячного расчетного показателя в 2018 году изменился размер и многих социальных платежей: например, прожиточный минимум (минимальная заработная плата) достиг 28 284 тенге, минимальный размер базовой государственной пенсионной выплаты составил 15 274 тенге. С начала года солидарная (трудовая) пенсия вырастет на 8%, базовая – на 6%. Кроме этого, с июля назначение пенсии будет осуществляться по-новому – в середине года всем состоявшимся пенсионерам сделают перерасчет базовой пенсии, которая теперь будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

С 2018 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 58 до 58,5 лет. Также с 1 января будет невозможно единовременно забрать пенсионные накопления из ЕНПФ, если они превышают 405 тыс тенге: все, что превышает эту сумму, будет выплачиваться из фонда только на ежемесячной основе.

С начала года в Казахстане меняется порядок оказания адресной социальной помощи: специальное государственное пособие, детское пособие и адресная социальная помощь будут предоставляться как Единое пособие; трудоспособным гражданам будут помогать приобрести профессию или открыть собственное дело; семьям в трудной жизненной ситуации будут оказываться специальные социальные услуги. Пособие по инвалидности, уверяют в министерстве труда и социальной защиты населения, в 2018 году вырастет на 16%. С этого года государство также берет на себя ответственность за оборудование рабочего места для людей с инвалидностью, поощряя таким образом частные компании к найму этой категорий граждан.

Борьбу с безработицей министерство труда и соцзащиты развернет на цифровом попроще – в 2018 году в 199 центрах занятости Казахстана появится электронная биржа труда, которая по задумке должна увеличить охват трудоустройством до 500 тыс человек. Реформа ожидает и систему детских домов – в 2018 году их начнут трансформировать в центры поддержки семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эта трансформация, рассказали в министерстве образования, обусловлена относительно высоким процентом возврата приемных детей в детские дома (16%).

Цены

С нового года продолжится рост акцизов на алкоголь, пиво и табачные изделия. Один литр 100%-го спирта будет стоить 2 275 тенге (+14%), один литр пива обойдется в 48 тенге (+23%), 1000 штук сигарет – 7 500 тенге (+21%). Кроме этого, в 2018 году повышается минимальная розничная цена за пачку сигарет: с 1 января она составит 340 тенге, с 1 июля – 360 тенге.

С октября 2018 года министерство здравоохранения планирует осуществлять ценовое регулирование цен на лекарственные средства, отпускаемые по рецептам в розничной сети – ведомство разработало законопроект для создания модели лекарственного обеспечения, ориентированного на пациента. Вместе с тем, уже с 1 января 2018 года расширен перечень лекарственных средств для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями на амбулаторном уровне. Список дополнен 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, утверждают в Минздраве.

Министерство инвестиций и развития продолжает внедрение системы платности на республиканских автодорогах. В наступившем году платными станут участки дорог «Астана-Темиртау», «Хоргос-Алматы» и «Алматы-Капшагай». Цена проезда, уверили в ведомстве, остается прежней: 1 тенге за 1 километр. С 2018 года также расширен перечень «красивых» госномеров для автомобилей, за выдачу которых предусматривается взимать до 700 тыс тенге. Помимо этого, для казахстанцев вырастет и госпошлина за выдачу загранпаспорта – теперь его стоимость будет немного превышать 19 тыс тенге.

В 2018 году казахстанцы, наконец, увидят в своих квитанциях графы с суммой земельного налога и налога на имущество за 2017 год. Согласно поправкам в Налоговый кодекс до 1 октября казахстанцы обязаны будут внести соответствующие платежи в бюджет. В наступившем году также ожидается «плановый» рост тарифов на коммунальные услуги в пределах 10%, сообщили в министерстве национальной экономики.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек обещает, что в 2018 году казахстанцам имеет смысл ожидать снижения цен на авиабилеты – это, по его словам, будет обусловлено тем, что в наступившем году Казахстан начнет внутри страны производить весь объем необходимого авиакеросина, соответствующего западным стандартам качества. Цены на железнодорожные билеты вследствие растущих затрат перевозчика наоборот должны вырасти – по 38 маршрутам на 7%. Министерство энергетики с начала года увеличивает предельную оптовую цену на газ на 10%, а значит изменения цены стоит ожидать и на газозаправочных станциях.

Безопасность и оборона

С 1 января 2018 года в Казахстане будет разрешена химическая кастрация педофилов. В местах лишения свободы и после освобождения в поликлиниках им будут вводить специальный препарат в виде инъекции, который на определенное время снизит их либидо. Кроме этого, в наступившем году в республике заработает система электронных браслетов, предназначенная для ношения осужденными. Любопытно, что МВД планирует использовать в работе браслеты сплошь отечественного производства - завод уже построен в Талгаре. И пока контроль над перемещениями осужденных усиливается, на дорогах тенденция противоположная. В конце года парламент одобрил поправки, согласно которым штрафы за некоторые виды правонарушений снижены в 3-5 раз. В начале 2018 года депутатам, к слову, должен поступить законопроект, вводящий уголовную ответственность за допинг.

В 2018 году Казахстан может стать единственным государством в мире, которое полностью оцифровало уголовный процесс. Бывший генпрокурор Жакип Асанов был убежден, что именно цифровизация избавит его подчиненных от иллюзии, что они являются «хозяевами каждого уголовного дела». Вместе с тем, с февраля 2018 года в Казахстане начнут действовать технические регламенты в отношении SORM - системы для прямого правительственного доступа к телекоммуникационным системам. С начала года также вступают в силу поправки, согласно которым казахстанские интернет-пользователи не смогут оставлять на отечественных онлайн-ресурсах анонимные комментарии: для комментирования им понадобится ЭЦП или sms-идентификация.

В 2018 году будут завершены работы по созданию системы экстренного вызова при авариях и катастрофах, которая позволит оказывать помощь пострадавшим в пределах «золотого часа». Вместе с тем, министерство образования обещает в наступающем году ликвидировать, наконец, все аварийные школы, а министерство сельского хозяйства - реконструировать 26 аварийных водохранилищ.

Оборонное ведомство, в свою очередь, ожидает в 2018 году поставок из России четырех новых боевых вертолетов Ми-35М, предназначенных для круглосуточного наблюдения. Также с нового года у Комитета национальной безопасности появится возможность создать на Каспии постоянно действующий морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Экология и энергетика

С января 2018 года в республике должна заработать усовершенствованная система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Кроме этого, в наступившем году впервые в истории страны будут проведены пилотные аукционы по закупу электроэнергии, произведенной при помощи возобновляемых источников. К слову, в 2018 году правительство при помощи инвесторов вдвое увеличит мощность солнечной электростанции «Бурное Солар-1» в Жамбылской области, что сделает ее крупнейшей СЭС на постсоветском пространстве. Кроме этого, до конца 2018 года планируется внедрить в республике 6 передовых технологий, представленных ранее на выставке «ЭКСПО-2017».

До конца 2018 года казахстанцам станет известно, принято ли окончательное решение по строительству в Казахстане атомной электростанции. А пока министерство энергетики ожидает первых поставок в Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, который был открыт в Усть-Каменогорске в августе 2017 года.

Профильное ведомство также планирует запустить в Казахстане электронную биржу по реализации нефтепродуктов – в 2018 году на виртуальную торговую площадку выведут сжиженный газ. Выбор газа обусловлен колоссальной разницей между ценами на этот вид топлива на внутренних и внешних рынках. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке министерство энергетики также планирует в наступившем году создать топливный резерв по дизельному топливу, бензину, авиакеросину на случай нестабильной работы отечественных НПЗ.

Несмотря на активное сопротивление со стороны предпринимателей с 1 января 2018 года вступила в действие норма об обязательном оснащении всех автозаправочных станций и нефтебаз контрольными приборами учеты. И пока бизнесмены ожидают значительных убытков и настаивают на заморозке инициативы, автопроизводители готовятся к производству в Казахстане первой партии электромобилей JAC. В 2018 году с конвейера должны выйти 300 экземпляров.

С 2018 года Казахстан приступает к совместной работе с Всемирным фондом дикой природы для восстановления на территории Казахстана популяции тигра. Новый природный резерват «Или-Балхаш», который начнет функционировать с 1 января 2018 года, должен в 2024-2025 годах принять первую партию редких животных. В наступившем году законодатели также приступят к рассмотрению законопроекта, направленного на замену полиэтиленовых пакетов в магазинах на экопакеты.

Госсектор

До конца 2018 года в Казахстане должна завершиться приватизация предприятий – именно такое поручение давал подчиненным премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в начале 2017 года. Что касается человеческого капитала, то с нового года для некоторых казахстанских госслужащих будет в пилотном режиме внедрен принцип справедливости оплаты труда – факторно-бальная шкала позволит «выстроить систему оплаты, учитывая масштаб, ответственность и сложность выполняемых функций». Кроме этого, вторая часть новой системы оплаты труда предполагает внедрение бонусов. Предположительно, зарплата госслужащих может увеличиться вдвое.

В наступившем году в стране будет внедрен четвертый уровень бюджета – на уровне сельского округа с населением свыше 2 тыс человек (в Казахстане их порядка 1 666). Местные акимы смогут самостоятельно определять расходы на дошкольное воспитание и обучение, благоустройство и озеленение населенных пунктов, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог, организацию водоснабжения и др.