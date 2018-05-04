Общественную тревогу вызывает рост цен и ситуация на рынке труда - эксперты

Политологи и социологи единодушны в том, что с приближением лета число общественно-значимых событий будет неуклонно снижаться - начало года уже ознаменовалось рядом новых государственных инициатив. Подготовка к празднованию 20-летия столицы станет фактором, который фактически заморозит обсуждение таких насущных вопросов как формализация самозанятых и перенесет их решение в новый политический сезон.

Социальная повестка

Эксперт Института мировой экономики и политики Серик Бейсембаев важным трендом 2018 года считает «усиленное внимание центральной власти к социальной и идеологической сферам». Он напоминает, что к своему логическому завершению подходит первый учебный год, когда ученики вторых, пятых и седьмых классов среднеобразовательных школ учились по новой программе, полностью основанной на опыте Назарбаев Интеллектуальные школы. «Отношение родительского сообщества к этим нововведениям оказалось крайне неоднозначным», - отмечает социолог, не исключая, что вскоре казахстанцы станут свидетелями очередной «острой» дискуссии по поводу реформ министерства образования и науки. «Новые правила ЕНТ и сами результаты тестирования также, очевидно, послужат поводом для разговора о том, что же происходит с нашим образованием», - добавляет Бейсембаев.

Толганай Умбеталиева, генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии, тоже убеждена, что «точка в вопросе реформирования системы образования не поставлена». Вместе с тем она обращает внимание и на недостатки государственной социальной политики. Эксперт ожидает, что в ближайшие месяцы недавно назначенная на пост министра труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова «должна предложить какую-то программу развития, потому что в социальной сфере у нас цельной концептуальной программы нет». Политолог надеется, что зарубежное образование нового министра (Колумбийский университет, Гарвардский университет - V) позволит ей по-новому посмотреть на имеющиеся проблемы - особенно на рынке труда.

«Попытки госорганов формализовать рынок теневой занятости в ближайшие месяцы станут важными информационными поводами», - соглашается с коллегой Бейсембаев. В этой связи он обращает особое внимание на намерение правительства ввести специальный налоговый режим для самозанятых - единый совокупный платеж. Политолог Максим Казначеев, в свою очередь, отмечает, что эта министерская инициатива «пока находится на стадии экспертных проработок», а поэтому и широкой дискуссии по ней не стоит ожидать раньше осени. С экспертом солидарен и политолог Талгат Исмагамбетов: «Поскольку этот вопрос нужно тщательно подготовить, чтобы предложить в парламенте, не думаю, что праздник (день столицы - V) будут еще совмещать с тяжелыми думами». Он убежден, что сейчас куда важнее обратить внимание на расширение возможностей для трудоустройства, а не формализации самозанятых.

Протестные настроения

Умбеталиева сомневается, что ситуация вокруг самозанятых станет поводом для реального политического протеста. Такую активность могут проявлять лишь представители среднего класса, напоминает она, а «серьезных изменений в отношении среднего класса» эксперт пока не наблюдает. Она, не исключая недовольства и привычного преобладания эмоций, подчеркивает: «еще хуже было качество жизни, но на протестность это не повлияло». Бейсембаев подчеркивает, что общественные настроения казахстанцев находятся в прямой зависимости от социально-экономической ситуации: «Если новость о повышении цен на нефть действует успокаивающе, то колебания на валютном рынке, наоборот, повышают уровень тревожности». Такую же реакцию вызывает рост цен на товары народного потребления - эта проблема, по его словам, волнует «подавляющее большинство граждан». «Цены растут так быстро, что люди не успевают адаптироваться. Особенно, это касается лекарств и завозимых из-за рубежа товаров», - поясняет социолог.